Первая замена Siri и Gemini запущена прямо в Telegram

Фото: TOP
Запущен первый нейросетевой асситент прямо внутри Telegram. О нем пишут в РБК.
Mira работает внутри Telegram и умеет выполнять повседневные задачи, идентичные другим чат-ботам и ассистентам вроде ChatGPT, Gemini и Siri: поиск информации, ответы на вопросы и генерация текста на базе ChatGPT, а также создание фото и видео на базе Nano Banana и Google Veo 3. Сервис доступен всем и бесплатно в режиме общения, а за генерацию фото и видео придется платить «звездами» Telegram. Чуть позже Mira можно будет интегрировать прямо в чаты, каналы и группы. Попробовать можно тут.