Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Первая замена Siri и Gemini запущена прямо в Telegram

Олег

Фото: TOP

Запущен первый нейросетевой асситент прямо внутри Telegram. О нем пишут в РБК.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, ИИ-помощник Mira базируется на блокчейне Cocoon. Как обещал Дуров на презентации платформы, сервисы смогут работать на условиях анонимности — новая Mira как раз имеет приватный режим без сохранения истории запросов и генераций. Также она обеспечивает шифрование на этапе обработки запросов. По умолчанию память включена, и ассистент запомнинает предпочтения, понимает контекст и подстраивает стиль общения.

Mira работает внутри Telegram и умеет выполнять повседневные задачи, идентичные другим чат-ботам и ассистентам вроде ChatGPT, Gemini и Siri: поиск информации, ответы на вопросы и генерация текста на базе ChatGPT, а также создание фото и видео на базе Nano Banana и Google Veo 3. Сервис доступен всем и бесплатно в режиме общения, а за генерацию фото и видео придется платить «звездами» Telegram. Чуть позже Mira можно будет интегрировать прямо в чаты, каналы и группы. Попробовать можно тут

2
Источник:
РБК
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Kling AI научился создавать видео по шаблону и клонировать персонажей
YouTube запустил суперполезную опцию для жителей РФ, причем бесплатно
Инсайд: почему в Telegram так и не появилась нейросеть Илона Маска

Рекомендации

Рекомендации

За вход через аккаунт Google или Apple — штраф до 700 тысяч рублей
Как отключить Liquid Glass в Telegram на Android
В четырех регионах России отключился проводной интернет. Вот объяснение
На смартфонах Samsung Galaxy замечено странное приложение: оно никому не нужно, но лезет везде

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии