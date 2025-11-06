Top.Mail.Ru

Первое дело за поиск «экстремистских» материалов возбуждено в России

В Каменске-Уральском впервые применили новую статью 13.53 КоАП о «поиске заведомо экстремистских материалов», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

На 20-летнего сотрудника местного медучреждения составили протокол после того, как оператор связи сообщил силовикам, что он искал в интернете публикации о запрещённых в РФ организациях. В своё оправдание он заявил, что действовал из любопытства и не имел злого умысла — он просто читал статьи в дороге, а после удалил их из истории браузера. Сам инцидент произошёл 24 сентября, а в октябре дело уже направили в суд.

Адвокат Сергей Барсуков, представляющий обвиняемого, сообщил, что дело «сырое» и построено на слабых доказательствах. По его словам, на парня оказывали психологическое давление, а передача данных оператором в ФСБ создаёт опасный прецедент, поскольку под ударом теперь могут оказаться даже исследователи или журналисты, изучающие запрещённые организации.

Пока суд приостановил разбирательство и вернул материалы в полицию для доработки. Однако юрист сомневается, что это изменит ситуацию. Как минимум, жителю Свердловской области грозит штраф в 5 тысяч рублей.
Источник:
Осторожно, новости
