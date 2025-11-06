Первое дело за поиск «экстремистских» материалов возбуждено в России

В Каменске-Уральском впервые применили новую статью 13.53 КоАП о «поиске заведомо экстремистских материалов», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Адвокат Сергей Барсуков, представляющий обвиняемого, сообщил, что дело «сырое» и построено на слабых доказательствах. По его словам, на парня оказывали психологическое давление, а передача данных оператором в ФСБ создаёт опасный прецедент, поскольку под ударом теперь могут оказаться даже исследователи или журналисты, изучающие запрещённые организации.
Пока суд приостановил разбирательство и вернул материалы в полицию для доработки. Однако юрист сомневается, что это изменит ситуацию. Как минимум, жителю Свердловской области грозит штраф в 5 тысяч рублей.