iOS 15

Компания Apple открыла конференцию WWDC 2021 презентацией новых версий своих операционных систем. 

Первые бета-версии iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, watchOS 8 и tvOS 15 должны выйти сегодня (с учётом разницы во времени в России это может случиться и завтра). Публичные бета-версии этих операционных системы будут выпущены в июле, их смогут установить все пользователи, зарегистрированные в Apple Beta Software Program.

Как только выйдут бета-версии обновлений и появятся специальные профили, позволяющие установить их, даже если вы не являетесь разработчиком, мы опубликуем инструкцию с подробным рассказом, как это можно сделать.

Обновлено: беты уже доступны разработчикам!



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