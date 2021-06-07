



Компания Apple открыла конференцию WWDC 2021 презентацией новых версий своих операционных систем.



Первые бета-версии iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, watchOS 8 и tvOS 15 должны выйти сегодня (с учётом разницы во времени в России это может случиться и завтра). Публичные бета-версии этих операционных системы будут выпущены в июле, их смогут установить все пользователи, зарегистрированные в Apple Beta Software Program.



Как только выйдут бета-версии обновлений и появятся специальные профили, позволяющие установить их, даже если вы не являетесь разработчиком, мы опубликуем инструкцию с подробным рассказом, как это можно сделать.



Обновлено: беты уже доступны разработчикам!







