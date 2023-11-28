Первое фото бюджетного Nothing Phone 2a — он порвет конкурентов



В сети появились подробности о будущей бюджетной модели Nothing Phone. Их опубликовали в WCCF Tech.



Согласно источнику, данными о планах Карла Пэя поделился инсайдер Sanju Choudhary. На своей страничке в X-Twitter он опубликовал технические характеристики будущего доступного «ничефона» и назвал его «2a».







Если верить ему, то смартфон получит большой 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с круглым вырезом под фронталку посередине верхней грани, и — самое главное — прозрачную заднюю крышку в соответствии с дизайн-кодо бренда.







Инсайдер поделился низкокачественной фотографией будущей новинки. На ней мало что можно разглядеть, но, судя по расположениям глифов, корпус будет взят из Nothing Phone (1).

Если верить ему, то смартфон получит большой 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с круглым вырезом под фронталку посередине верхней грани, и — самое главное — прозрачную заднюю крышку в соответствии с дизайн-кодо бренда.Инсайдер поделился низкокачественной фотографией будущей новинки. На ней мало что можно разглядеть, но, судя по расположениям глифов, корпус будет взят из Nothing Phone (1). Если учесть повсеместную популярность двух существующих моделей бренда, то будущая «бюджетка» с такими вводными однозначно станет хитом. Если учесть повсеместную популярность двух существующих моделей бренда, то будущая «бюджетка» с такими вводными однозначно станет хитом.