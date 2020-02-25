Apple может выпустить свой первый ноутбук на базе ARM уже в следующем году, об этом сообщает ведущий аналитик KGI Securities Минг-Чи Куо. Он довольно часто предсказывает тенденции купертиновцев, прежде чем они обретут форму. По его словам, новый Mac появится в ближайшие 12-18 месяцев и он будет работать на процессоре собственной разработки.



Похожий прогноз Куо уже делал в 2018 году, вскоре после того, как в новостях появилась информация о том, что Apple планирует отказаться от процессоров Intel, чтобы сосредоточиться на собственных чипах, которые будут изготавливаться по индивидуальному заказу на основе архитектуры ARM.



Напомним, Apple никогда не подтверждала свои намерения отказаться от процессоров Intel в компьютерах Mac. На этот процесс намекали объявления об открытых вакансиях за последние несколько лет. Такое решение может снизить зависимость компании от третьих лиц. ARM является основой чипов в Apple Watch, iPad и iPhone.





