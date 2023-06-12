Первые MacBook Air 15’’ попали в руки пользователям — вот что они говорят о новинке

В сети появились отзывы реальных пользователей нового MacBook Air 15’’, представленного на WWDC 2023. Информацию собрали в MacRumors.
Согласно источнику, своими ощущениями поделились сотрудники известных зарубежных медиа — The Verge, TechCrunch, TheStreet и прочих. Практически все отзывы оказались положительными; это не удивительно, ведь Air 15 — это увеличенная, отточенная и доработанная версия Air 2022 года.
Автор из The Verge отметил классный звук ультрабука. Он говорит, что динамики Air 13 хороши, но 15-ка совершенно точно затмевает его. Пользователь делится, что, включив трек впервые, он сначала решил, будто звук исходит из Bluetooth-колонки где-то рядом.
Журналист TechCrunch пишет, что аккумулятор в новинке показывает себя отлично и ему даже удалось добиться 19 часов автономности при воспроизведении видео при 18-ти заявленных.
Еще три автора отметили, что MacBook Air 15 — это именно та модель, которой всё время не хватало в линейке, золотая середина между габаритами Air 13 и отличным широким дисплеем Pro 16. Кое-кто говорит, что в бытовых задачах Air 15 не уступает «прошкам» в скорости работы и отзывчивости. Они считают, что если кто-то до сих пор сомневался в покупке Air, то момент настал и новую «пятнашку» точно можно брать.
Напомним, что большое сравнение трех моделей MacBook Air мы делали вот здесь.
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