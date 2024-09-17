Первые обзоры Apple Watch Series 10: видишь изменения? А они есть!



Чуть больше недели назад Apple представила всему миру десятое поколение своих умных часов. Поскольку это юбилей линейки, фанаты по всему миру ожидали чего-то грандиозного и революционного; однако апдейт вышел весьма проходным. Из нововведений можно отметить лишь более тонкий корпус, увеличенный дисплей, ускоренную зарядку и свежую отделку.



Журналисты и блогеры заранее получили на руки новинку и теперь поделились своими первыми впечатлениями. По их словам, увеличение размеров пошло часам на пользу: OLED-дисплей теперь лучше видно с любого ракурса, при этом на руке измененные габариты почти не ощущаются.





«Дисплей Series 10 стоит каждого миллиметра. … Он легко помещается под манжетами куртки, не цепляется за ремни на моих занятиях по пилатесу и не скользит вверх и вниз по руке, когда я бегаю. Плюс, экранные кнопки также немного больше. Еще я могу видеть время практически с любого угла», — журналист The Verge.



Что касается довольно громкого нововведения —



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Почти все сравнивают Series 10 не с предыдущим поколением, а с Ultra 2, отмечая меньший вес и толщину новинки. А еще автор из Forbes в восторге от полированного металла, называет дизайн «шикарным» и говорит, что «цвет Jet Black очень привлекателен и напоминает тот же цвет на iPhone 7 2016 года». Но мы-то все помним, что происходило с внешним видом «семерки» спустя несколько месяцев.







А вот что журналисты говорят о встроенном динамике Series 10:



Что касается довольно громкого нововведения — обнаружения апноэ во сне — то фичу так и не вышло полноценно протестировать. Пользователи отмечают, что она была доступна лишь в течение короткого времени, и результаты толком не сформировались. Скорее всего, для понимания её полезности требуется больше времени. Впрочем, это не эксклюзив для 10-го поколения.Почти все сравнивают Series 10 не с предыдущим поколением, а с Ultra 2, отмечая меньший вес и толщину новинки. А еще автор из Forbes в восторге от полированного металла, называет дизайн «шикарным» и говорит, что «цвет Jet Black очень привлекателен и напоминает тот же цвет на iPhone 7 2016 года». Но мы-то все помним, что происходило с внешним видом «семерки» спустя несколько месяцев.А вот что журналисты говорят о встроенном динамике Series 10:

«Я провел свой собственный крайне ненаучный тест, чтобы увидеть, насколько раздражающим будет проигрывание тяжелого рок-трека на полной громкости на динамике часов. В тихой обстановке в помещении моя коллега Фейт Чихил могла слышать динамик примерно с 20 футов. На улице с уличным шумом ей приходилось стоять прямо рядом со мной, чтобы что-то услышать. Короче говоря, это даже близко не так громко, как максимальная громкость динамика телефона».



Сотрудница издания CNET похвалила систему подавления шумов при разговоре через часы, что вкупе с не очень громким динамиков делает этот процесс довольно спорным. В целом все обзоры оставляют чувство, что для Apple Watch Series 10 пытаются создать ощущение революции при её отсутствии в реальности.