Первые отзывы об Apple Vision Pro: отличная замена 4К-монитору, которая сделает из вас урода



В сети появились первые реальные отзывы и обзоры людей, которые смогли попользоваться Apple Vision Pro во всех сценариях без ограничений. Apple предоставила девайс журналистам из The Verge, Daring Fireball, WSJ, CNET и Tom’s Guide.



Все пользователи отметили неплохую автономность «яблочной» гарнитуры. Сама Apple заявляет до 2,5 часов работы при воспроизведении 2D-видео, но на практике аккумулятор держит даже немного дольше. В среднем авторы обзоров смогли «выжать» на 30 минут больше заявленного времени, то есть примерно 3 часа автономности.





Что касается интерфейса рабочего стола и ОС, то обзорщик Брайан Тонг отмечает одну особенность (а для кого-то минус): значки приложений организованы совсем не так, как в iOS или iPadOS. Пользователь не может расположить их по своему вкусу и удобству или собрать в папки; иконки просто сортируются по алфавиту и разбиваются на страницы по 12 штук на каждой. А еще visionOS не поддерживает веб-приложения, что неудобно: на момент старта продаж вы не найдете многих приложений для гарнитуры, например, YouTube и Spotify.Пожалуй, самой критикуемой частью экспириенса от Vision Pro стала функция Persona. Это те самые пугающие глаза пользователя на внешнем дисплее гарнитуры, но не только. «Персона» — то есть виртуальная 3D-копия пользователя — используется также в видеозвонках FaceTime и других местах системы.Все обзорщики сошлись во мнении, что функция просто ужасна: она создает абсолютно уродливую копию владельца девайса, которая пугает собеседников в FaceTime и домочадцев, видящих её на внешнем экране устройства. «Это какой-то адский ботекс», — сказал друг автора, когда увидел его «персону» по видеосвязи.Джоанна Стерн из WSJ говорит, что на текущий момент звонить по видео с Vision Pro можно только другим владельцам гарнитуры, потому что в таком случае все участники разговора будут выглядеть одинаково нелепо. К слову, внешний дисплей EyeSight тоже получил немало критики — автор из The Verge надеется, что его доведут до ума хотя бы во втором поколении гарнитуры.Самой полезной опцией Vision Pro рецензенты назвали возможность стримить на неё рабочий стол Maс.