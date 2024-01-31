Первые отзывы об Apple Vision Pro: отличная замена 4К-монитору, которая сделает из вас урода

В сети появились первые реальные отзывы и обзоры людей, которые смогли попользоваться Apple Vision Pro во всех сценариях без ограничений. Apple предоставила девайс журналистам из The Verge, Daring Fireball, WSJ, CNET и Tom’s Guide.
Все пользователи отметили неплохую автономность «яблочной» гарнитуры. Сама Apple заявляет до 2,5 часов работы при воспроизведении 2D-видео, но на практике аккумулятор держит даже немного дольше. В среднем авторы обзоров смогли «выжать» на 30 минут больше заявленного времени, то есть примерно 3 часа автономности.
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Что касается интерфейса рабочего стола и ОС, то обзорщик Брайан Тонг отмечает одну особенность (а для кого-то минус): значки приложений организованы совсем не так, как в iOS или iPadOS. Пользователь не может расположить их по своему вкусу и удобству или собрать в папки; иконки просто сортируются по алфавиту и разбиваются на страницы по 12 штук на каждой. А еще visionOS не поддерживает веб-приложения, что неудобно: на момент старта продаж вы не найдете многих приложений для гарнитуры, например, YouTube и Spotify.
Пожалуй, самой критикуемой частью экспириенса от Vision Pro стала функция Persona. Это те самые пугающие глаза пользователя на внешнем дисплее гарнитуры, но не только. «Персона» — то есть виртуальная 3D-копия пользователя — используется также в видеозвонках FaceTime и других местах системы.
Все обзорщики сошлись во мнении, что функция просто ужасна: она создает абсолютно уродливую копию владельца девайса, которая пугает собеседников в FaceTime и домочадцев, видящих её на внешнем экране устройства. «Это какой-то адский ботекс», — сказал друг автора, когда увидел его «персону» по видеосвязи.
Джоанна Стерн из WSJ говорит, что на текущий момент звонить по видео с Vision Pro можно только другим владельцам гарнитуры, потому что в таком случае все участники разговора будут выглядеть одинаково нелепо. К слову, внешний дисплей EyeSight тоже получил немало критики — автор из The Verge надеется, что его доведут до ума хотя бы во втором поколении гарнитуры.
Самой полезной опцией Vision Pro рецензенты назвали возможность стримить на неё рабочий стол Maс.
«Я увидел кнопку «Подключиться», парящую над моим 14-дюймовым MacBook Pro, свел пальцы вместе — и экран моего ноутбука погас, вместо этого выскочив на стену передо мной. Вы получаете кристально чистый дисплей 4K, который четко отображает текст, и можете сделать этот экран настолько огромным, что он затмит большинство лучших мониторов. При этом клавиатура и мышь по-прежнему работают без задержек», — рассказывает Марк Спунауэр из Tom’s Guide.
При этом журналист издания CNET отметил некоторый дискомфорт для глаз. Он говорит, что в процессе работы с виртуальным монитором зрачки привыкают фокусироваться на несуществующем пространстве, и после снятия гарнитуры долго привыкают к реальному монитору и предметам вокруг.