Каждый год, в июне, Apple организовывает конференцию, на которой не показывает ни одного нового гаджета, при этом за ней следит весь мир. Это мероприятие называется WWDC и организовывается с единственной целью — рассказать о новых версиях фирменных операционных систем. Текущий год не станет исключением, и мы находимся в предвкушении iOS и iPadOS 15, а также macOS 12. Издание Bloomberg поделилось подробностями об этих релизах, ссылаясь на анонимные источники.
Согласно инсайдерской информации, новая iOS и iPadOS получит несколько крупных нововведений:
- Режимы уведомлений. ОС от Apple уже сейчас позволяет очень гибко настраивать уведомления для каждой отдельной программы, однако общих режимов для всех уведомлений сразу всего два: это обычный, и «Не беспокоить». в iOS 15 появятся настраиваемые «профили» уведомлений, которые позволят настроить поведение смартфона согласно своим потребностям. Например, появится возможность выбрать режим «Сна», «За рулем», «Работы» или даже свои собственные. В зависимости от выбранного режима, смартфон будет управлять входящими уведомлениями — скажем, в режиме «Работы» отключит все звонки и развлекательные push, а сообщения в мессенджерах и почте будет доставлять только с вибрацией. Меню выбора режима уведомлений будет доступно на экране блокировки и в Центре Управления.
- Автоответ на сообщения. Эта функция будет связана с предыдущей, и предложит пользователю заранее задать варианты автоматического ответа на входящие сообщения в разных режимах работы. на данный момент iPhone уже умеет отвечать самостоятельно, но только в режиме «Не беспокоить водителя».
- Обновление iMessage. Фирменный «яблочный» мессенджер не так популярен в нашей стране, однако он вполне конкурентоспособен, а за рубежом нередко является основным средством общения. Об изменениях в iMessage пока известно мало, но инсайдеры сообщают, что Apple хочет приблизить его к социальной сети и конкурировать с WhatsApp. В прошлом году ходили слухи о внедрении каналов в iMessage — быть может, мы увидим что-то подобное.
- Домашний экран iPad. Компания планирует позволить пользователям iPad размещать виджеты на рабочем столе, и даже полностью замостить его виджетами, убрав иконки с экрана. Не совсем понятно, почему компания не позволила делать это в iOS 14 — возможно, из-за ограниченных возможностей старых iPad (вроде Air 2 или mini 4), которые поддерживают iOS 14. Кроме того, пользователи смогут настраивать сетку иконок более гибко.
- Конфиденциальность. Куда же без нее. Компания планирует добавить новое меню, которое покажет пользователям подробности сбора данных — какое приложение какую информацию собирает в данный момент.
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