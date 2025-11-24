Top.Mail.Ru

Первые подробности об iOS 27

Олег
iOS 27

В сети появились инсайды о следующей версии ПО для iPhone. Подробности у MacRumors.

Согласно источнику, грядущая iOS 27 будет иметь два отличительных нововведения: улучшение качества прошивки и нейросетевые функции. Марк Гурман написал, что она будет «похожа на macOS X Snow Leopard» в том смысле, что Apple плотно займется устранением багов, улучшении производительности и доведении ОС до идеала в целом вместо расширения списка функций или продолжения редизайна. То же самое касается macOS 27.

Однако будет одно исключение — ИИ. Компания собирается развивать нейросетевые фичи в будущей iOS 27. Они распространятся на остальные приложения Apple, а в «Здоровья» появится подписка Apple Health+, которая будет предлагать персонализированные рекомендации по здоровью.

Первые бета-версии iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27 станут доступны после WWDC 26, которая обычно проходит в июне. Впрочем, фанаты до сих пор не отошли от 26-х версий, так что торопиться не надо. 

3
Источник:
MacRumors


Комментарии

+33
redlac77
пфф. такая же как ios 26 будет 😎 корявая 😂
Сегодня в 08:47
#
Дмитрий Могучев
+636
Дмитрий Могучев
Они ИИ уже сколько лет пытаются развивать.
2 часа назад в 09:17
#