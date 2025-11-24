Первые подробности об iOS 27

В сети появились инсайды о следующей версии ПО для iPhone. Подробности у MacRumors.
Однако будет одно исключение — ИИ. Компания собирается развивать нейросетевые фичи в будущей iOS 27. Они распространятся на остальные приложения Apple, а в «Здоровья» появится подписка Apple Health+, которая будет предлагать персонализированные рекомендации по здоровью.
Первые бета-версии iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27 станут доступны после WWDC 26, которая обычно проходит в июне. Впрочем, фанаты до сих пор не отошли от 26-х версий, так что торопиться не надо.