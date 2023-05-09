Первые покупатели люксового Tank 500 за 5 млн рублей в бешенстве: он ездит как дешёвка

Олег

Tank 500

Фото: Great Wall

В сети появляются первые отзывы реальных покупателей люкс-внедорожника Tank 500, который начал продаваться в России несколько недель назад. Информацию собрал ресурс «Китайские автомобили».

Ранее мы рассказывали об этом автомобиле: Tank 500 — продукт китайского автобренда Great Wall, в теории он должен был стать для россиян заменой авто класса Toyota Land Cruiser и Range Rover, продажи которых в нашей стране прекращены из-за санкций. Первые покупатели уже прокатились на своих новеньких «танках» и рассказали в сети о своих ощущениях. 

Из положительных моментов владельцы отмечают приятный внешний вид (за исключением огромной решетки радиатора), энергоемкую подвеску, хорошую шумоизоляцию и просторный салон (что неудивительно с учетом габаритов авто).

Tank 500
Фото: Great Wall

А вот недостатков набралось побольше. Владельцы Tank 500 поголовно жалуются на нестабильную работу фирменной 9-ступенчатой АКПП: «автомат» хаотично переключает передачи, и зачастую делает это очень долго, время переключений иногда исчисляется секундами. В Китае сменили уже несколько вариантов ПО для АКПП, но проблема всё еще не решена.

Помимо этого, водителям не нравится расход: 3-литровый мотор V6 потребляет около 20 литров на 100 км при передвижениях по городу, причем лить в него бензин ниже 95-го запрещено. Вдобавок автомобиль критикуют за необоснованно дорогое техобслуживание, которое к тому же требуется проводить каждые 7500 км. А еще качество авто хромает: у многих пользователей глючит головная система с навигацией, нередко отказываются включаться фары, рулевое управление и т д.

Если учесть, что стоимость внедорожника в России превышает 5 млн рублей, стоит несколько раз задуматься перед его приобретением. 

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Источник:
Китайские автомобили
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Комментарии

+24
sergey ivanov
Если раньше китайцы делали некрасивые очень плохие автомобили, то теперь они делают красивые очень плохие автомобили.
Сегодня в 14:40
#
+810
hate_u
«Great Wall, в теории он способен заменить россиянам авто типа Toyota Land Cruiser и Range Rover»
В чьей голове могла родиться такая теория ??
Сегодня в 15:01
#
+44
denisba
Это потому что у него башни нет..
2 часа назад в 15:44
#
+4676
Carter_Mayers
А чего от него ждали, мощи и проходимости Dodge Ram или возможностей Ford F-250? Китайский внедорожник с таким двигателем это же просто LOL. Обёртка есть, хоть и на любителя а драйва и качества ноль))))))
час назад в 16:14
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+108
jhon69
А они что ждали 10 литров на сотку😂
час назад в 16:31
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