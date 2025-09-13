Первые впечатления от AirPods Pro 3

Олег

AirPods Pro 3


До старта официальных продаж новых девайсов Apple зарубежные журналисты успели протестировать некоторые из них в деле и сложить первые впечатления. В MacRumors рассказали, каковы AirPods Pro 3 в реальной жизни.

Как пишет автор, сами наушники третьего поколения по форме отличаются от второго — совсем немного, но это заметно, если положить рядом старые и новые. Амбушюры в Pro 3 теперь имеют пенное наполнение, что должно лучше защищать от внешних шумов (может быть, того же эффекта можно добиться, надев новые амбушюры на Pro 2?).

AirPods Pro 3

Инсайдеры говорили об уменьшенном кейсе, однако на деле он стал чуть больше и чуть легче. Кнопка на задней стороне пропала, теперь ее роль выполняет сенсорная емкостная область, как в AirPods 4.

Что касается звука, то автор сообщает — на низких частотах заметно лучше, баланс тоже лучше. Активное шумоподавление действительно стало более эффективным. Функция «живого перевода» работает прекрасно, но русского языка там нет и не предвидится (примечание от нас). 

8
Источник:
MacRumors
Комментарии

d’Autriche
может быть, того же эффекта можно добиться, надев новые амбушюры на Pro 2?
Нет, они не подходят
2 часа назад в 17:43
dimonker
Функции слухового аппарата будут работать в рф?
час назад в 18:59
Smerch777S
Эт получается, что чехол должен быть теперь с дыркой?!😵‍💫
Ну такое себе блин….
31 минуту назад
law Smerch777S
Да и теперь новый чехол искать а я только нашел купил то что мне нравится
11 минут назад
