Первые впечатления от AirPods Pro 3

До старта официальных продаж новых девайсов Apple зарубежные журналисты успели протестировать некоторые из них в деле и сложить первые впечатления. В MacRumors рассказали, каковы AirPods Pro 3 в реальной жизни.
Инсайдеры говорили об уменьшенном кейсе, однако на деле он стал чуть больше и чуть легче. Кнопка на задней стороне пропала, теперь ее роль выполняет сенсорная емкостная область, как в AirPods 4.
Что касается звука, то автор сообщает — на низких частотах заметно лучше, баланс тоже лучше. Активное шумоподавление действительно стало более эффективным. Функция «живого перевода» работает прекрасно, но русского языка там нет и не предвидится (примечание от нас).