Первые впечатления от чехла Apple TechWoven: а это точно не подвальное производство?

Редактор зарубежного СМИ приобрел и попробовал чехол Apple с новым типом покрытия TechWoven, который пришел на смену FineWoven, а тот в свою очередь — кожаным кейсам. Ощущения смешанные, но скорее положительные.Автор заметки поделился, что чехол TechWoven полностью закрывает все торцы и выступы iPhone 17 Pro, и это определенно плюс в смысле защиты от повреждений. Однако задний «островок» или «плато» (как называет его Apple) всё же открыто к новым царапинам, хоть и окаймлено бортиком на чехле.
Также он отметил приятное на ощупь покрытие чехла и тиснения логотипа на задней части, однако написал, что материал не ощущается премиальным. Напомним, что Apple назвала его «специальным техническим тканым материалом», на 100% состоящего из переработанного полиэстера. Окантовка имеет чуть более темный оттенок и хорошо «цепляется» за руку.
Пожалуй, самым большим недостатком чехла является качество его изготовления. По краям кнопок и заднего покрытия виден неравномерный срез материала TechWoven, а местами даже торчит белый клей. Прямо под портом USB-С отчетливо заметен стык двух кусков полиэстера.