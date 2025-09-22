Первые впечатления от чехла Apple TechWoven: а это точно не подвальное производство?



Фото: How-to Geek





Редактор зарубежного СМИ приобрел и попробовал чехол Apple с новым типом покрытия TechWoven, который пришел на смену FineWoven, а тот в свою очередь — кожаным кейсам. Ощущения смешанные, но скорее положительные.