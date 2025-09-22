Первые впечатления от чехла Apple TechWoven: а это точно не подвальное производство?

Олег

Фото: How-to Geek
Фото: How-to Geek

Редактор зарубежного СМИ приобрел и попробовал чехол Apple с новым типом покрытия TechWoven, который пришел на смену FineWoven, а тот в свою очередь — кожаным кейсам. Ощущения смешанные, но скорее положительные.

Автор заметки поделился, что чехол TechWoven полностью закрывает все торцы и выступы iPhone 17 Pro, и это определенно плюс в смысле защиты от повреждений. Однако задний «островок» или «плато» (как называет его Apple) всё же открыто к новым царапинам, хоть и окаймлено бортиком на чехле.

Фото: How-to Geek
Фото: How-to Geek

Фото: How-to Geek
Фото: How-to Geek

Также он отметил приятное на ощупь покрытие чехла и тиснения логотипа на задней части, однако написал, что материал не ощущается премиальным. Напомним, что Apple назвала его «специальным техническим тканым материалом», на 100% состоящего из переработанного полиэстера. Окантовка имеет чуть более темный оттенок и хорошо «цепляется» за руку.

Фото: How-to Geek
Фото: How-to Geek

Фото: How-to Geek
Фото: How-to Geek

Пожалуй, самым большим недостатком чехла является качество его изготовления. По краям кнопок и заднего покрытия виден неравномерный срез материала TechWoven, а местами даже торчит белый клей. Прямо под портом USB-С отчетливо заметен стык двух кусков полиэстера. 

0
Комментарии

Mers
+5413
Mers
Смотрел как ребята его канцелярским ножом резали. Неплохо держит «удар».
Сегодня в 17:35
#
+17
Михаил
"а это точно не подвальное производство?" — рабочее название вашего приложения.
2 часа назад в 18:23
#