Первые впечатления от iPad Pro M5

Олег

Фото: Engadget

Фото: Engadget

В сети начали появляться обзоры нового iPad Pro M5 от Apple. Планшет был представлен на прошлой неделе в виде пресс-релиза без особой презентации и даже видеоролика — о странности такого подхода мы порассуждали в этом тексте.

Сейчас же прямо перед стартом продаж блогерам и СМИ дали возможность попользоваться новинкой и опубликовать свои впечатления. Если коротко: всё скучно и стабильно.

К примеру, автор Engadget назвал апдейт «совсем незначительным улучшением характеристик» по сравнению с прошлогодним Pro M4. Он считает, что Apple просто исполняет свое негласное обязательство устанавливать самый свежий чип в самый дорогой планшет. Если вы покупаете iPad Pro, то «получаете ровно то же, что Apple предлагала неделю назад, плюс впечатляющий прирост производительности для определённых задач». Также автор считает: «никому из тех, кто купил iPad Pro M4, не стоит переходить на этот».

Журналист из MacStories назвал новинку планшетом для «игр и ИИ, которых пока нет», подразумевая избыточную для настоящего момента производительность. Он тоже считает, что переходить с Pro M4 точно не нужно, а необходимость обновиться для владельцев чуть более старых версий он обозначил как «незначительную» — разве что ради 16 Гб ОЗУ в базе. Автор пишет, что все маркетинговые заявления Apple относительно iPad Pro M5 гораздо больше подходят Mac на M5, где возможностей их реализации намного больше.

Общий знаменатель един для разных журналистов: iPad Pro M5 — планшет «на вырост», всю мощь которого реализовать мешает отчасти большой «запас» на будущее, а отчасти iPadOS вместо macOS. 

Источник:
Engadget
Комментарии

tellurian
+2672
tellurian
С м2-м3 тоже нет особого смысла переходить. ;)
Вчера в 18:35
#