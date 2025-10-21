Первые впечатления от iPad Pro M5

Фото: EngadgetК примеру, автор Engadget назвал апдейт «совсем незначительным улучшением характеристик» по сравнению с прошлогодним Pro M4. Он считает, что Apple просто исполняет свое негласное обязательство устанавливать самый свежий чип в самый дорогой планшет. Если вы покупаете iPad Pro, то «получаете ровно то же, что Apple предлагала неделю назад, плюс впечатляющий прирост производительности для определённых задач». Также автор считает: «никому из тех, кто купил iPad Pro M4, не стоит переходить на этот».
В сети начали появляться обзоры нового iPad Pro M5 от Apple. Планшет был представлен на прошлой неделе в виде пресс-релиза без особой презентации и даже видеоролика — о странности такого подхода мы порассуждали в этом тексте.
Сейчас же прямо перед стартом продаж блогерам и СМИ дали возможность попользоваться новинкой и опубликовать свои впечатления. Если коротко: всё скучно и стабильно.
Журналист из MacStories назвал новинку планшетом для «игр и ИИ, которых пока нет», подразумевая избыточную для настоящего момента производительность. Он тоже считает, что переходить с Pro M4 точно не нужно, а необходимость обновиться для владельцев чуть более старых версий он обозначил как «незначительную» — разве что ради 16 Гб ОЗУ в базе. Автор пишет, что все маркетинговые заявления Apple относительно iPad Pro M5 гораздо больше подходят Mac на M5, где возможностей их реализации намного больше.
Общий знаменатель един для разных журналистов: iPad Pro M5 — планшет «на вырост», всю мощь которого реализовать мешает отчасти большой «запас» на будущее, а отчасти iPadOS вместо macOS.