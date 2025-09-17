Первые впечатления от iPhone Air: странное устройство за еще более странные деньги

Олег

Скриншот из CNET


Авторы СМИ и блогеры получили свои экземпляры iPhone Air и поделились впечатлениями с подписчиками. Если коротко — ощущения спорные.

Напомним, что iPhone Air сочетает в себе флагманские и бюджетные черты: у него чип Apple A19 Pro, новый дизайн и самый тонкий корпус 5,6 мм, но при этом урезано одно видеоядро, старый USB-С 2.0, всего одна камера, один динамик и малая емкость аккумулятора.

Журналист The Verge отмечает:
«Время автономной работы вполне приемлемое, ситуация могла быть и хуже. Если вы нечасто пользуетесь Wi-Fi и проводите большую часть времени в нём, у вас, возможно, никогда не возникнет проблем с аккумулятором. … Проработав около пяти часов с включенным экраном, индикатор батареи опускается до 20% перед ужином. Я назову это приемлемым, хотя и немного низким показателем для телефона за 1000 долларов». 

Автор Tom’s Guide высказался насчет нагрева и стабильности процессора:
«iPhone Air показал себя весьма неплохо, по результатам тестов стабильности он значительно превзошел Galaxy S25 Edge в обоих раундах. Что ещё более удивительно, iPhone Air оказался холоднее Pro Max. … Хотя S25 Edge оказался ещё холоднее». 
Скриншот из CNET

Редактор CNET прокомментировал единственный объектив камеры:
«Не хочу превращать это в критику тонкого смартфона, но я не мог не вспомнить, что у Galaxy S25 Edge есть 12 Мп сверхширокоугольная камера, а также 200 Мп широкоугольная, что делает [его] менее компромиссным. … В остальном задняя камера iPhone Air неизменно радовала. Тени и блики хорошо сбалансированы, цвета реалистичны, а общая резкость и чёткость изображения впечатляют». 
Скриншот из Andru Edwards

Если подытожить, то в вакууме iPhone Air — это хороший продукт, который в целом не уступает другим айфонам по юзер-экспириенсу. Однако при сравнении с конкурентами и оценки прайса становится немного грустно — хотелось бы, чтобы смартфон с такими компромиссами стоил подешевле. 

1
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
«Просто отстой!»: фанаты жестко разнесли Apple за отвратительную iOS 26 и отменяют свои предзаказы на iPhone 17
Как правильно установить iOS 26 / iPadOS 26 на свой iPhone или iPad в России. Это нужно знать!
Одна камера, говорите? iPhone Air умеет кое-что классное даже с ней

Комментарии

tellurian
+2622
tellurian
смартфон с такими компромиссами стоил подешевле. (с)
Прямо в точку. Цена не в пользу Эйра.
56 минут назад
#
+74
Bykolev
Причем здесь вакуум?
В названии модели неспроста написано Air.
18 минут назад
#