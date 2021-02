В конце января 2021 года стало известно, что один из создателей OnePlus Карл Пей запустил компанию Nothing, которая привлекла инвестиций в размере 15 миллионов долларов от GV (ранее Google Ventures), инвестиционного подразделения Alphabet. До сегодняшнего дня разрабатываемая продукция держалась в секрете.Полученные деньги будут потрачены на расширение сфер деятельности и команды Nothing, а также на инвестиции в исследование и разработку новых продуктов. Напомним, осенью прошлого года Карл Пей покинул OnePlus. Офис его новой компании расположен в Лондоне, а о планах Nothing пока известно не очень много.Предприниматель рассказал Bloomberg, что они разрабатывают беспроводные наушники и линейку «умной» бытовой техники. Наушники планируют выпустить летом 2021 года, а остальная продукция выйдет в течение года. Издание отмечает, что Nothing в сегменте беспроводных наушников придется конкурировать с множеством производителей, среди которых Apple, Samsung, Huawei, Sony, Bose и Sennheiser.Стоит отметить, что ранее компания привлекла инвестиций в размере около 7 миллионов долларов. В числе инвесторов: соучредитель Amazon Кевин Лин, глава Reddit Стив Хаффман и основатель Nest Тони Фаделл.