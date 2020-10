MESA uts for iPhone — 有没有搞措 (@L0vetodream) October 16, 2020

“MESA” is Touch ID.



“uts” is “under the screen” — Jon Prosser (@jon_prosser) October 16, 2020







Если верить слухам, Apple уже давно работает над некой технологией сканирования отпечатков пальцев, которая будет встраиваться под дисплей. Недавний анонс обновленного iPad Air 4 с Touch ID, встраиваемым в кнопку питания, предполагает, что купертиновцы могут пойти по аналогичному пути с iPhone следующего поколения.Инсайдер с ником L0vetodream в своем твиттере опубликовал намек на сканер отпечатка пальцев в новых iPhone. Ранее он был известен некоторыми точными прогнозами.В его сообщении содержится строчка «MESA uts for iPhone», где MESA — это кодовое имя Touch ID внутри Apple, а uts — вероятно, сокращение от сочетания «под экраном» (under the screen), а остальное довольно очевидно.Пока сложно сказать, какая именно модель из серии iPhone 13 получит сканер отпечатка пальца. Следующего анонса стоит ожидать не раньше чем через год. Можно предположить, что Apple применит новую технологию для SE следующего поколения, а для флагманского модельного ряда сохранит возможность разблокировки с помощью Face ID.Причина, по которой множество пользователей хотят вернуть Touch ID очевидна. 2020-й год оказался не лучшим для сенсора Face ID, поскольку довольно сложно разблокировать iPhone в маске.