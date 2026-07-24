Что мы знаем о складном iPhone: собрали всю информацию

Между iPhone и iPad

Внешний экран — 5,49 дюйма с разрешением 2088х1422 пикселей. В закрытом виде устройство выглядит как относительно небольшой, но широковатый смартфон;

Внутренний экран — 7,76 дюйма с разрешением 2713х1920 пикселей. По размеру и пропорциям это практически iPad mini (8,3 дюйма).

Патенты, жидкий металл и космические материалы

Шарнир из жидкого металла: аморфный металл, получаемый путем сверхбыстрого охлаждения. Он устойчив к деформациям и вмятинам лучше титановых сплавов. По слухам, механизм уже прошёл тесты на долговечность, хоть и вызывает у Apple определенные сложности при контроле качества. Экран от Samsung нового типа: панель с интегрированными прямо в матрицу тач-сенсорами толще стандартных решений на 19%. Оптический клей (OCA): сохраняет пластичность при сгибании, «затекая» в микронеровности и снижая преломление света. Ультратонкое стекло от Lens Technology и Corning: защищает от микротрещин по краям.

Макеты, рендеры и чехлы

Камеры: выступающий блок на задней панели содержит всего два объектива (основной и сверхширокоугольный на 48 Мп). От телевика с оптическим зумом пришлось отказаться — он банально не помещается по толщине.

Отсутствие MagSafe и Action Button: на макетах нет привычного магнитного кольца и кнопки «Действия». Вполне вероятно, что их убрали ради экономии долей миллиметра. При этом менее полезная Camera Control всё же будет.

Главные минусы

Необычное и мощное железо

Программные особенности

Ремонтопригодность, цена и даты выхода

256 ГБ — ~$2320;

512 ГБ — ~$2610;

1 ТБ — ~$2900.

До осенней презентации Apple остаётся около полутора месяцев, но мы уже знаем, что в этом году компания представит абсолютно новый для себя класс устройств — смартфон с гибким экраном. Слухи о таком девайсе ходят уже очень давно, и сейчас производитель iPhone находится в отстающей позиции. Но сможет ли он ворваться в гонку «фолдов» с двух ног или предложит очередной нишевый телефон по типу iPhone Air, станет известно только после начала продаж. А пока мы собрали для вас всё, что известно про первый iPhone Ultra.В выборе форм-фактора Apple остановилась на книжном формате, а не на раскладушке, как это предполагалось изначально. Но в отличие от большинства конкурентов, которые делают сгибаемые смартфоны вытянутыми по вертикали, iPhone Ultra получит соотношение сторон 4:3 — такое же, как у планшетов iPad. Этим уже воспользовались инженеры Huawei и Samsung, которые вывели на рынок именно такие складные смартфоны — Pura X Max и Galaxy Z Fold8.Чего ждать от iPhone Ultra:Согласно утечкам с заводов, толщина корпуса в разложенном виде составит всего около 4,5 мм (в сложенном — 9-9,5 мм). Это сделает его самым тонким девайсом Apple, обогнав даже iPad Pro 13 (5,1 мм) и iPhone Air (5,6 мм). А чтобы конструкция не гнулась, несущую раму выплавят из титана, а часть внутренних элементов — из алюминия для эффективного отвода тепла.Главной причиной, почему Apple откладывала релиз сгибаемого девайса столько лет, называли видимую складку на месте сгиба. Для её минимизации компания разработала целый комплекс инженерных решений:По подсчетам инсайдеров, глубина складки составит меньше 0,15 мм, а угол изгиба — до 2,5 градусов, благодаря чему визуально и тактильно экран будет выглядеть практически плоским.Разумеется, компания годами скупала патенты и регистрировала собственные технологии, которые позволят создать «идеальный» (по версии Тима Кука) гибкий смартфон.Плюс Apple до последнего не хотела встревать в ситуации с кучей поломанных дисплеев из-за неправильной эксплуатации, поскольку компания продаёт подписку Apple Care+, в рамках которой пользователи могут обратиться за бесплатным ремонтом.Весной 2026 в сети появились первые CAD-рендеры и муляжи, слитые с заводов производителей аксессуаров. Они подтверждают ключевые особенности корпуса.Тут можно выделить две вещи:Также инсайдеры раскрыли, что iPhone Ultra будет доступен в двух цветах: классическом серебристом (белом) и темно-синем цвете, как в iPhone 17 Pro. Это вполне логичный шаг, поскольку экспериментальный для своего времени iPhone X также выпускался всего в 2 цветах.Ультратонкий корпус в 4,5 мм заставил инженеров пойти на существенные изменения. Из-за этого iPhone Ultra лишится некоторых функций, к которым привыкли миллионы пользователей по всему миру. Да, мы говорим о возвращении сканера Touch ID вместо Face ID. Система датчиков TrueDepth слишком толстая, поэтому Apple решила отказаться от сканера лица и встроить датчик отпечатков пальцев в боковую кнопку питания.Зато это позволит установить подэкранную селфи-камеру на 24 Мп на внутренний дисплей iPhone Ultra. На внешнем экране останется привычный одиночный вырез. Ну, и ещё один минус — полный отказ от физических SIM-карт. Как и в случае с моделью Air, слот под SIM-карту в макетах отсутствует. Значит, iPhone Ultra будет поддерживать только eSIM. У этого тоже есть свои минусы, так как некоторые операторы связи по типу Т-мобайла выводят из строя модем (при использовании eSIM на iPhone), что приведет к дорогостоящему ремонту. Причём оператор или банк не берут на себя возмещения расходов, не предупреждают о возможных проблемах и даже не могут ничего пофиксить за столько лет.Как и подобает флагману, iPhone Ultra получит самый свежий чипсет. В этом году им станет Apple A20 Pro, созданный по 2-нанометровому техпроцессу TSMC. Процессор использует компоновку WMCM, где оперативка на 12 ГБ будет интегрирована на одну подложку с вычислительными блоками, что ускорит работу Apple Intelligence. Плюс для охлаждения в корпус встроят испарительную камеру. Будут ли ядра урезаны по сравнению с iPhone 18 Pro Max, пока неизвестно. Но Apple часто так и поступает.Среди других железных особенностей можно выделить модем Apple C2. Второе поколение собственного модема будет поддерживать сети mmWave 5G, настройку приватности геопозиции Limit Precise Location (операторы видят только район, а не точный адрес) и полноценную спутниковую связь NR-NTN для передачи данных в сторонних приложениях. К слову, первый модем Apple C1 довольно хорошо проявил себя в России — он ловит даже там, где модемы от Broadcomm вырубаются.Ещё одна инновация — переход на две батареи. Для «фолдов» это вполне привычно, но не для iPhone. В iOS 27 уже обнаружены упоминания системы из двух аккумуляторов, расположившихся в обеих половинах корпуса. Суммарная емкость составит от 5400 до 5800 мАч, что поставит очередной рекорд для смартфонов Apple.В бета-версиях iOS 27 найдены прямые указания на гибкое устройство — конкретно речь идет о фреймворках с переменными foldState, angleDegrees и проверкой количества встроенных дисплеев.Мы уже точно знаем, что Apple оптимизирует весь софт под 7,8-дюймовое пространство, а к этому добавит возможность запускать два приложения одновременно. То есть, базовые приложения будут растягиваться на весь экран. Увы, полноценной iPadOS на смартфоне ждать не стоит.Несмотря на сложность конструкции, инсайдеры отмечают высокую ремонтопригодность благодаря модульной сборке: материнская плата в iPhone Ultra смещена вправо, а шлейфы кнопок идут вверх, не пересекая линию сгиба экрана. В теории, мастерам будет проще разбирать такие гаджеты, не повреждая шлейфы. Но главная проблема — гибкий экран, который может лопнуть во время процесса разборки.Что касается стоимости, iPhone Ultra станет самым дорогим устройством в истории линейки. Инсайдеры называют следующие цены:Впрочем, они уже не так устрашают после недавнего релиза новых складных флагманов Samsung, которые стоят примерно столько же.Ожидается, что Apple представит iPhone Ultra на сентябрьской презентации вместе с iPhone 18 Pro и Pro Max. Однако из-за сложности производства компания может применить стратегию, как с iPhone X в 2017 году: показать девайс в сентябре, а реальные продажи открыть в октябре. В любом случае, на старте устройство будет в серьезном дефиците.А вы планируете брать iPhone Ultra?