Что мы знаем о складном iPhone: собрали всю информацию

До осенней презентации Apple остаётся около полутора месяцев, но мы уже знаем, что в этом году компания представит абсолютно новый для себя класс устройств — смартфон с гибким экраном. Слухи о таком девайсе ходят уже очень давно, и сейчас производитель iPhone находится в отстающей позиции. Но сможет ли он ворваться в гонку «фолдов» с двух ног или предложит очередной нишевый телефон по типу iPhone Air, станет известно только после начала продаж. А пока мы собрали для вас всё, что известно про первый iPhone Ultra.
Забавный факт, что Apple изначально не хотела называть гибкий смартфон iPhone Fold из-за ассоциаций с Galaxy Fold, но буквально на днях Samsung обыграла этот момент и выпустила Galaxy Z Fold8 Ultra. Такого комбо в Купертино явно не ожидали.
Содержание
- Между iPhone и iPad
- Патенты, жидкий металл и космические материалы
- Макеты, рендеры и чехлы
- Главные минусы
- Необычное и мощное железо
- Программные особенности
- Ремонтопригодность, цена и даты выхода
Между iPhone и iPad
В выборе форм-фактора Apple остановилась на книжном формате, а не на раскладушке, как это предполагалось изначально. Но в отличие от большинства конкурентов, которые делают сгибаемые смартфоны вытянутыми по вертикали, iPhone Ultra получит соотношение сторон 4:3 — такое же, как у планшетов iPad. Этим уже воспользовались инженеры Huawei и Samsung, которые вывели на рынок именно такие складные смартфоны — Pura X Max и Galaxy Z Fold8.
Чего ждать от iPhone Ultra:
- Внешний экран — 5,49 дюйма с разрешением 2088х1422 пикселей. В закрытом виде устройство выглядит как относительно небольшой, но широковатый смартфон;
- Внутренний экран — 7,76 дюйма с разрешением 2713х1920 пикселей. По размеру и пропорциям это практически iPad mini (8,3 дюйма).
Согласно утечкам с заводов, толщина корпуса в разложенном виде составит всего около 4,5 мм (в сложенном — 9-9,5 мм). Это сделает его самым тонким девайсом Apple, обогнав даже iPad Pro 13 (5,1 мм) и iPhone Air (5,6 мм). А чтобы конструкция не гнулась, несущую раму выплавят из титана, а часть внутренних элементов — из алюминия для эффективного отвода тепла.
Патенты, жидкий металл и космические материалы
Главной причиной, почему Apple откладывала релиз сгибаемого девайса столько лет, называли видимую складку на месте сгиба. Для её минимизации компания разработала целый комплекс инженерных решений:
- Шарнир из жидкого металла: аморфный металл, получаемый путем сверхбыстрого охлаждения. Он устойчив к деформациям и вмятинам лучше титановых сплавов. По слухам, механизм уже прошёл тесты на долговечность, хоть и вызывает у Apple определенные сложности при контроле качества.
- Экран от Samsung нового типа: панель с интегрированными прямо в матрицу тач-сенсорами толще стандартных решений на 19%.
- Оптический клей (OCA): сохраняет пластичность при сгибании, «затекая» в микронеровности и снижая преломление света.
- Ультратонкое стекло от Lens Technology и Corning: защищает от микротрещин по краям.
По подсчетам инсайдеров, глубина складки составит меньше 0,15 мм, а угол изгиба — до 2,5 градусов, благодаря чему визуально и тактильно экран будет выглядеть практически плоским.
Разумеется, компания годами скупала патенты и регистрировала собственные технологии, которые позволят создать «идеальный» (по версии Тима Кука) гибкий смартфон.
Плюс Apple до последнего не хотела встревать в ситуации с кучей поломанных дисплеев из-за неправильной эксплуатации, поскольку компания продаёт подписку Apple Care+, в рамках которой пользователи могут обратиться за бесплатным ремонтом.
Макеты, рендеры и чехлы
Весной 2026 в сети появились первые CAD-рендеры и муляжи, слитые с заводов производителей аксессуаров. Они подтверждают ключевые особенности корпуса.
Тут можно выделить две вещи:
- Камеры: выступающий блок на задней панели содержит всего два объектива (основной и сверхширокоугольный на 48 Мп). От телевика с оптическим зумом пришлось отказаться — он банально не помещается по толщине.
- Отсутствие MagSafe и Action Button: на макетах нет привычного магнитного кольца и кнопки «Действия». Вполне вероятно, что их убрали ради экономии долей миллиметра. При этом менее полезная Camera Control всё же будет.
Также инсайдеры раскрыли, что iPhone Ultra будет доступен в двух цветах: классическом серебристом (белом) и темно-синем цвете, как в iPhone 17 Pro. Это вполне логичный шаг, поскольку экспериментальный для своего времени iPhone X также выпускался всего в 2 цветах.
Главные минусы
Ультратонкий корпус в 4,5 мм заставил инженеров пойти на существенные изменения. Из-за этого iPhone Ultra лишится некоторых функций, к которым привыкли миллионы пользователей по всему миру. Да, мы говорим о возвращении сканера Touch ID вместо Face ID. Система датчиков TrueDepth слишком толстая, поэтому Apple решила отказаться от сканера лица и встроить датчик отпечатков пальцев в боковую кнопку питания.
Зато это позволит установить подэкранную селфи-камеру на 24 Мп на внутренний дисплей iPhone Ultra. На внешнем экране останется привычный одиночный вырез. Ну, и ещё один минус — полный отказ от физических SIM-карт. Как и в случае с моделью Air, слот под SIM-карту в макетах отсутствует. Значит, iPhone Ultra будет поддерживать только eSIM. У этого тоже есть свои минусы, так как некоторые операторы связи по типу Т-мобайла выводят из строя модем (при использовании eSIM на iPhone), что приведет к дорогостоящему ремонту. Причём оператор или банк не берут на себя возмещения расходов, не предупреждают о возможных проблемах и даже не могут ничего пофиксить за столько лет.
Необычное и мощное железо
Как и подобает флагману, iPhone Ultra получит самый свежий чипсет. В этом году им станет Apple A20 Pro, созданный по 2-нанометровому техпроцессу TSMC. Процессор использует компоновку WMCM, где оперативка на 12 ГБ будет интегрирована на одну подложку с вычислительными блоками, что ускорит работу Apple Intelligence. Плюс для охлаждения в корпус встроят испарительную камеру. Будут ли ядра урезаны по сравнению с iPhone 18 Pro Max, пока неизвестно. Но Apple часто так и поступает.
Среди других железных особенностей можно выделить модем Apple C2. Второе поколение собственного модема будет поддерживать сети mmWave 5G, настройку приватности геопозиции Limit Precise Location (операторы видят только район, а не точный адрес) и полноценную спутниковую связь NR-NTN для передачи данных в сторонних приложениях. К слову, первый модем Apple C1 довольно хорошо проявил себя в России — он ловит даже там, где модемы от Broadcomm вырубаются.
Ещё одна инновация — переход на две батареи. Для «фолдов» это вполне привычно, но не для iPhone. В iOS 27 уже обнаружены упоминания системы из двух аккумуляторов, расположившихся в обеих половинах корпуса. Суммарная емкость составит от 5400 до 5800 мАч, что поставит очередной рекорд для смартфонов Apple.
Программные особенности
В бета-версиях iOS 27 найдены прямые указания на гибкое устройство — конкретно речь идет о фреймворках с переменными foldState, angleDegrees и проверкой количества встроенных дисплеев.
Мы уже точно знаем, что Apple оптимизирует весь софт под 7,8-дюймовое пространство, а к этому добавит возможность запускать два приложения одновременно. То есть, базовые приложения будут растягиваться на весь экран. Увы, полноценной iPadOS на смартфоне ждать не стоит.
Ремонтопригодность, цена и даты выхода
Несмотря на сложность конструкции, инсайдеры отмечают высокую ремонтопригодность благодаря модульной сборке: материнская плата в iPhone Ultra смещена вправо, а шлейфы кнопок идут вверх, не пересекая линию сгиба экрана. В теории, мастерам будет проще разбирать такие гаджеты, не повреждая шлейфы. Но главная проблема — гибкий экран, который может лопнуть во время процесса разборки.
Что касается стоимости, iPhone Ultra станет самым дорогим устройством в истории линейки. Инсайдеры называют следующие цены:
- 256 ГБ — ~$2320;
- 512 ГБ — ~$2610;
- 1 ТБ — ~$2900.
Впрочем, они уже не так устрашают после недавнего релиза новых складных флагманов Samsung, которые стоят примерно столько же.
Ожидается, что Apple представит iPhone Ultra на сентябрьской презентации вместе с iPhone 18 Pro и Pro Max. Однако из-за сложности производства компания может применить стратегию, как с iPhone X в 2017 году: показать девайс в сентябре, а реальные продажи открыть в октябре. В любом случае, на старте устройство будет в серьезном дефиците.
А вы планируете брать iPhone Ultra?