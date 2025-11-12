Top.Mail.Ru

В Волгограде подали первый иск из-за отключения мобильного интернета

Александр

Фото freepik

Два жителя Волгограда подали первый в городе иск против оператора связи из-за постоянных перебоев в работе мобильного интернета. Дело будет рассматривать Краснооктябрьский районный суд.

Истцами стали 44-летний Максим К. и его родственник. Они требуют, чтобы оператор выполнял условия договора и возобновил стабильное предоставление услуг. Также мужчины просят взыскать с компании компенсацию — по 50 тысяч рублей каждому.

«Раньше интернет пропадал только на праздники или по ночам, но уже целый месяц он не работает в городе вообще», — объяснил Максим. По его словам, проблемы касаются не только интернета: периодически пропадает и обычная связь. «Бывало, в центре нельзя было даже SMS отправить. Иногда работает только экстренный вызов».

Максим пытался выяснить у оператора причины отключений, но в ответ получил лишь отписку: «Причины от компании не зависят». Теперь он намерен добиться ответа через суд.

«Всё зависит от позиции оператора. Если они будут ссылаться на Минобороны или ФСБ, мы будем ходатайствовать о привлечении этих ведомств к делу. Процесс будет сложным», — пояснил истец.

Комментарии

+127
olegvl2
Ну хоть два человека нашлись, хотя понятно, что ничего не добьются, но хотябы попробовали… а остальных видимо все устраивает…
Сегодня в 18:33
#
tellurian
+2698
tellurian olegvl2
Для этого нужно время и ресурсы.
Вы лично сами что сделали в тех вопросах, где не согласны?
Тут на форуме писать легче всего.
Сегодня в 18:40
#
tellurian
+2698
tellurian
Интересно будет посмотреть отмазки оператора в суде. Вещь это будут официальные документы.

Жаль нельзя присоединиться. Живу в другом городе. Но те, кто с ними нужно присоединяться.
Сегодня в 18:37
#
Дмитрий Могучев
+622
Дмитрий Могучев tellurian
Так сходите в своем городе в суд. Все же советуете жаловаться и писать везде где можно.
2 часа назад в 19:48
#