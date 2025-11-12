В Волгограде подали первый иск из-за отключения мобильного интернета

Фото freepik
Два жителя Волгограда подали первый в городе иск против оператора связи из-за постоянных перебоев в работе мобильного интернета. Дело будет рассматривать Краснооктябрьский районный суд.
«Раньше интернет пропадал только на праздники или по ночам, но уже целый месяц он не работает в городе вообще», — объяснил Максим. По его словам, проблемы касаются не только интернета: периодически пропадает и обычная связь. «Бывало, в центре нельзя было даже SMS отправить. Иногда работает только экстренный вызов».
Максим пытался выяснить у оператора причины отключений, но в ответ получил лишь отписку: «Причины от компании не зависят». Теперь он намерен добиться ответа через суд.
«Всё зависит от позиции оператора. Если они будут ссылаться на Минобороны или ФСБ, мы будем ходатайствовать о привлечении этих ведомств к делу. Процесс будет сложным», — пояснил истец.