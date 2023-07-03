Первый летающий автомобиль получил документы и готовится к полету

Компания Alef получила разрешение на тестирование своего творения — первого летающего электрокара. Об этом рассказали представители бренда.Автомобиль назвали Alef Aeronautics и он действительно умеет летать, как тот самый «Делориан» из кинотрилогии «Назад в будущее». Машина уже получила сертификат летной годности от Федерального авиационного управления США — это означает, что теперь разработчикам разрешено проводить тестирование как на дорогах, так и в воздухе.Alef заявляет, что автомобиль двухместный, полностью электрический и поместится в любой среднестатистический гараж. Электрокар может проехать по дороге до 320 км от одного заряда, и умеет взлетать вертикально — при таком способе передвижения аккумулятора хватит на 180 км пути. Помимо электрического, компания представит версию авто с водородным двигателем.В рекламной кампании Alef продвигает свой Aeronautics как способ избежать пробок, лететь в любом направлении вне зависимости от трассы и наблюдать панорамные виды.Предварительный заказ уже открыт: любой желающий может оформить покупку за $300 тысяч.