Первый летающий автомобиль получил документы и готовится к полету

Олег

Alef


Компания Alef получила разрешение на тестирование своего творения — первого летающего электрокара. Об этом рассказали представители бренда.

Автомобиль назвали Alef Aeronautics и он действительно умеет летать, как тот самый «Делориан» из кинотрилогии «Назад в будущее». Машина уже получила сертификат летной годности от Федерального авиационного управления США — это означает, что теперь разработчикам разрешено проводить тестирование как на дорогах, так и в воздухе.

Alef

Alef заявляет, что автомобиль двухместный, полностью электрический и поместится в любой среднестатистический гараж. Электрокар может проехать по дороге до 320 км от одного заряда, и умеет взлетать вертикально — при таком способе передвижения аккумулятора хватит на 180 км пути. Помимо электрического, компания представит версию авто с водородным двигателем.

Alef

В рекламной кампании Alef продвигает свой Aeronautics как способ избежать пробок, лететь в любом направлении вне зависимости от трассы и наблюдать панорамные виды.


Предварительный заказ уже открыт: любой желающий может оформить покупку за $300 тысяч.

3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Alef
Cсылки по теме:
ГИБДД наконец разрешит ездить без бумажных прав и документов на машину
Концепт-кар BMW GINA с «живой кожей» показали на видео
Финны придумали, как укротить лихачей — музыка в авто портится при разгоне

Рекомендации

Рекомендации

Мошенники сменили тактику: банковские карты россиян их больше не интересуют
ChatGPT помог москвичу «пробить» владельцев 250 телефонов
Представлены безрамочные QLED-телевизоры TCL 2023 года. Цены очень приятные
Мошенники научились красть деньги с карты, даже не зная её номер, и это не шутка

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии