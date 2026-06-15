Первый обзор iPadOS 27: старый iPad получил вторую жизнь

Вторая жизнь

Приятные мелочи

ИИ. И его очень много

Вердикт

В начале июня Apple показала новые операционные системы на WWDC 2026, и мы в редакции iGuides сразу же принялись их тестировать. Но если в прошлом году визуальные изменения буквально бросались в глаза с первых минут, то в этот раз ситуация оказалась совершенно другой. После презентации iPadOS 27 вообще создавалось впечатление, что Apple просто сменила обои и разрешила отключать «жидкость». Новые функции приходилось буквально искать под лупой, а многие нововведения компания даже в пресс-релизах не раскрыла.Поэтому я специально не стал делать выводы после первых часов использования. Вместо этого решил провести с iPadOS 27 полноценную неделю, дождаться, пока система придёт в себя после установки, переиндексации и фоновых процессов, и только потом сформировать мнение. И вот здесь меня ждал сюрприз. Спойлер: мой старый iPad Air 4, который я уже практически собирался сливать, внезапно получил вторую жизнь. Причём произошло это не за счёт какой-то одной революционной функции, а благодаря огромному количеству небольших улучшений, которые постепенно начинают складываться в совершенно другой пользовательский опыт.iPadOS 27 пока доступна в виде беты для разработчиков, поэтому устанавливать её категорически не рекомендуется. Особых проблем со стабильностью я не заметил, но у вас всё может быть иначе. Лучше дождаться июля с публичной бета-сборкой или сентября с общедоступным релизом. Что касается совместимости, то iPadOS 27 поддерживается на iPad mini 6 и новее, iPad 9 и новее, iPad Air 4 и новее, а также на большинстве моделей iPad Pro с M-чипами. При этом поддержка некоторых старых устройств была прекращена, включая iPad mini 5, iPad 8 и нескольких ранних моделей iPad Pro.Вообще iPadOS 27 — самый уникальный апгрейд, который Apple выкатывала в последние годы. Компания сделала ставку не на громкие анонсы и обещания, а на оптимизацию и огромное количество мелочей. Внешне система сохранила дизайн Liquid Glass, но инженеры серьёзно доработали его после критики. Вообще сложилось мнение, что iOS 26 и iPadOS 26 были бетами к iOS 27 и iPadOS 27. Наконец-то появился специальный ползунок прозрачности, благодаря которому можно настроить степень эффекта под себя. Интерфейс стал заметно более читаемым, панели инструментов стали аккуратнее, боковые панели теперь доходят до краёв окон, а цветные значки вернулись в интерфейс. Навигация стала глубже и приятнее визуально, а на домашнем экране появились увеличенные виджеты для «Фото», «Музыки», «Календаря» и других приложений.Но больше всего меня удивила производительность. Именно в этом моменте iPadOS 27 ощущается лучше всего. Приложения открываются быстрее, AirDrop работает быстрее, клавиатура появляется быстрее, домашние экраны листаются плавнее, библиотека приложений стала отзывчивее. Даже функция привязки клавиатуры и мыши Mac к iPad, которая вечно отваливалась в iPadOS 26, сейчас работает адекватно.Передача файлов на внешние накопители ускорилась в пять раз и теперь напоминает работу Finder на Mac. Быстрее стали жесты, многозадачность, контекстные меню и работа курсора. А строка состояния теперь отображает название активного приложения, что делает взаимодействие с системой гораздо удобнее. Более того, приложения для iPhone теперь можно масштабировать на iPad, если в них нет нативной поддержки большого разрешения.Как я писал выше, у меня iPad Air 2020 года на чипе A14 Bionic. Он работает у меня уже 6 лет. В основном — в качестве второго экрана для просмотра видео, стриминга, монтажа (вывожу на него некоторые панели), а ещё я использую его для заметок, быстрых набросков, эскизов и тестов. В первые 3 года он работал идеально, но с релизом iOS 18 начал тормозить. Анимации уже не выглядели такими плавными. Плюс я словил несколько багов (из-за бета-версий) — система сама по себе забивалась, из-за чего постоянно висело уведомление об отсутствии памяти, а ещё он не заряжался больше 80% при просмотре видео, выдавая уведомление о перегреве (чего на самом деле не было). Лечилось это сбросом, перестановкой ОС начисто и восстановлением данных из бэкапа, но после 3 раз я это оставил.С iPadOS 26 стало хуже — анимации смотрелись настолько рвано, что я всерьез задумался о покупке iPad Pro. И я бы его купил в ближайшие 2-3 дня, если бы не бета iPadOS 27. Оказывается, разработчики могут нормально оптимизировать систему, когда захотят. Хотя у меня есть версия, что код оптимизировали с помощью нейронок, иначе Apple сделала бы это намного раньше. Но факт есть факт: даже старый iPad может быстро справляться с кучей задач. Если раньше запись видео с экрана длительностью в минуту сохранялась ещё минуту, сейчас это происходит моментально. Элементарная загрузка тяжелых веб-страниц с видео уже занимает не так много времени, как раньше. И это радует.Ещё один момент, который мне понравился — управление Mac с сенсора iPad. Теперь в некоторых моментах можно обойтись и без трекпада. Если раньше, прокрутка, масштабирование и жесты редактирования работали, а для нажатия на кнопки, ссылки или элементы интерфейса требовались мышь, трекпад или Apple Pencil, то теперь можно тыкать пальцами в экран iPad. Работает идеально!А где же новые функции? Вот тут мы подходим к интересному моменту — после недели использования я вообще на могу назвать iPadOS 27 революцией. Здесь нет эффекта, который когда-то производили iPadOS 13 или появление «Постановщика». Но постепенно приходит понимание, что Apple очень серьёзно отполировала систему. Всё работает быстрее, логичнее и приятнее. А многие функции, которые на презентации казались скучными, в реальной жизни могут оказаться очень полезными.Я не считаю эти функции какими-то невероятно крутыми, но внимание к деталям и все эти корректировки многие ждали. Я даже уверен, что в таком виде мы должны были получить iOS 26/iPadOS 26 — с вылизанным редизайном Liquid Glass, суперумной Siri AI и другими наворотами. Как и в iOS 27, в настройках iPadOS 27 появился новый раздел AirPods. Теперь все параметры наушников грамотно распределены, есть иконки, а не просто надписи, ну и возможность установки тестовых прошивок без Xcode из интерфейса планшета. Там же расположен полноценный настраиваемый эквалайзер с отдельной регулировкой низких, средних и высоких частот, но доступен он для наушников с бета-прошивкой.Приложение «Фото» тоже стало умнее. Инструмент «Очистка» теперь гораздо лучше удаляет лишние объекты, а ещё появились функции «Перекадрирование» и «Расширение», позволяющие менять композицию фотографии и даже дорисовывать изображение с помощью ИИ. Кстати, они работают на планшетах с M-чипами и iPad mini 7 без Siri AI. Общие альбомы iCloud теперь поддерживают фотографии в полном разрешении, а владельцы Android и Windows получили возможность добавлять снимки в альбомы. Ещё появилась мгновенная синхронизация с iCloud, режим слайд-шоу для любых подборок фото и видео, возможность сохранить кадр из ролика как фотографию, коллекция «Снято мной», а также поддержка ключевых слов, рейтингов и пакетного редактирования метаданных.Браузер Safari научился автоматически сортировать вкладки и закладки, а новый «Список чтения» позволяет создавать собственные расширения при помощи обычных текстовых запросов и следить за изменениями веб-страниц через функцию «Уведомлений». «Менеджер паролей» теперь предлагает автоматическую замену слабых паролей на более надёжные. Последняя функция очень полезна, поскольку избавляет от необходимости вручную логиниться на каждом сайте для смены пароля — просто нажал, подождал и готово.В Apple Music обновились страницы исполнителей, а AutoMix получил более плавные переходы. Наконец-то появилась возможность отдельно регулировать громкость будильника, не затрагивая системную громкость устройства. Ещё Apple серьёзно обновила родительский контроль и долго рассказывала про него на презентации. Само экранное время стало намного информативнее, а родители могут в реальном времени видеть, какими приложениями пользуются дети, устанавливать лимиты по категориям, требовать разрешение на установку приложений, посещение сайтов и даже на добавление новых контактов.Сразу скажу, что в России все эти функции официально не работают, но можно сменить регион на США, язык на английский, запросить доступ к Siri AI, чтобы их опробовать. Понятно, что большинству пользователей в таком виде это не надо, но энтузиастам точно понравится.Главной звездой обновления всехОС 27, конечно же, стала Siri AI. Увы, на моём планшете она не завелась, поскольку требует моделей на чипах Apple Silicon, но её я протестировал на iPhone 16 Pro Max и словил чистый восторг. Это уже не та глупая Siri, над которой все привыкли шутить последние годы. Apple полностью переделала ассистента, превратив его в нечто гораздо умнее и функциональнее ChatGPT, Gemini или Claude. Даже больше. Это полноценный ИИ-агент, который выполняет разные задачи внутри приложений по голосовому запросу. Ещё Siri теперь умеет поддерживать диалог, понимать контекст, работать с личной информацией, искать данные в «Почте», «Сообщениях», «Заметках», «Напоминаниях» и «Календаре», а также выполнять другие сложные действия. Более того, ассистент может анализировать то, что находится на экране, искать информацию в интернете, создавать письма, добавлять фотографии в альбомы и выполнять множество других задач. Про Siri AI будет отдельный обзор, потому что она это заслужила.Ещё одно нововведение для iPad с чипами M-серии — функция Visual Intelligence. Теперь достаточно сделать скриншот, и система сможет распознать содержимое изображения, причём выделять области можно даже с помощью Apple Pencil. Функция умеет анализировать пищевую ценность блюд, импортировать несколько событий в календарь, разделять счета, добавлять контакты с фотографий визиток и даже переносить карты лояльности в Wallet. Ну, а функция «Пиши с Siri» научилась создавать тексты с нуля, исправлять ошибки, давать советы по стилю и даже подражать вашему собственному стилю общения. Причём работает всё это даже с рукописными заметками. Правда, пока только на английском языке, но опять же — все подробности раскрою в другом материале.Серьёзно обновилась ещё одна фирменная утилита — Image Playground. Теперь генерация изображений поддерживает практически любые стили, включая фотореализм. Можно создавать изображения людей, изменять уже существующие картинки, редактировать их жестами, генерировать обои, постеры для контактов и контент для социальных сетей с различными пропорциями. А «Волшебная палочка» в «Заметках» научилась превращать грубые наброски в фотореалистичные изображения. Правда, Apple сразу предупредила, что у наиболее ресурсоёмких функций есть ежедневные лимиты, а расширить их можно только в рамках подписки iCloud+.Приложение «Команды» стало намного умнее. Теперь достаточно просто описать задачу обычным языком, а система самостоятельно создаст необходимый сценарий автоматизации. Можно написать и на русском языке. Ещё на iPad появилась поддержка триггеров Magic Keyboard, а «Календарь» и «Напоминания» получили возможность создавать события и задачи с помощью естественного языка. «Журнал» теперь может предлагать идеи для записей при помощи генеративного ИИ.Приложение «Дом» получило поддержку записи HomeKit Secure Video в 4K. Ещё оно теперь умеет с помощью искусственного интеллекта создавать краткие сводки происходящего, объединять видео сразу с нескольких камер и искать конкретные события. В «Почте» появились интеллектуальные действия, а в «Сообщениях» система предлагает различные варианты действий в зависимости от контекста. Передача больших фото и видео больше не тормозит переписку, появился индикатор отправки сообщений, а реакции Tapback теперь объединяются, снижая количество уведомлений.В приложении «Телефон» появилась функция «Контекст звонка», которая автоматически выводит полезную информацию вроде номера рейса или данных, необходимых при общении со службой поддержки.Ждать общедоступную версию iPadOS 27 определённо стоит, даже если у вас старый, но совместимый iPad. И в наших реалиях это далеко не то обновление, которое заставит вас срочно покупать новый iPad. За это спасибо отсутствию локализации у супергениальной Siri AI. Поэтому при наличии iPad в сентябре вы получите, пожалуй, одну из самых зрелых, быстрых и продуманных версий iPadOS за последние годы. И, как показала практика, иногда именно такие обновления оказываются самыми ценными.