Первый пошел: москвич жестко поплатился за передачу телефонных номеров

Дроппер из химок хотел легких денег, но силовики оказались умнее. 

В Москве завели первое уголовное дело по статье о передаче телефонных номеров. Фигурантом стал житель Химок. Мужчина покупал «симки» по поддельным документам и передавал их третьим лицам. 

В МВД рассказали, что предложение заработать любитель легких денег получил от знакомого. Главной задачей было ходить по офисам операторов связи и заключать договоры на оказание услуг от имени юрлиц. За каждый номер задержанному обещали по 9 тыс руб. На случай отказа прилагалась отдельная инструкция с дальнейшими действиями.

«1 сентября текущего года вступила в силу новая статья Уголовного кодекса Российской Федерации — 274.4 «Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации. Недавно по признакам предусмотренного этой статьей преступления следователем УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве возбуждено первое уголовное дело», — сообщили в МВД.

У подозреваемого при задержании изъяли смартфоны, сим-карты и «липовые» документы.



Напомним, что в июле правительство России одобрило штрафы в размере до 300 тыс руб либо лишение свободы до двух лет за ведение подобной деятельности. За организацию по передаче информации для интернет-регистрации предусмотрен штраф до 700 тыс руб либо лишение свободы на срок до трех лет.
Источник:
РБК
