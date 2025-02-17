Первый робот-пылесос с роборукой и ИИ поступил в продажу. Цена приятно удивила







Компания Roborock представила в Китае робот-пылесос G30 Space — первый коммерческий девайс этой категории с роботизированной рукой и встроенным ИИ. Компания Roborock представила в Китае робот-пылесос G30 Space — первый коммерческий девайс этой категории с роботизированной рукой и встроенным ИИ. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Roborock G30 Space доступен в двух версиях: стандартная модель с ручной заправкой водой и модель с автоматической системой подачи и слива воды. Помимо всех стандартных функций уборки, G30 Space предлагает пятиосевой роботизированный манипулятор, который позволяет ему подбирать небольшие предметы, такие как носки или игрушки, перед тем, как пылесосить. В режиме бездействия рука складывается в корпус, что позволяет роботу убираться под мебелью (высота 7,98 см).Также Roborock G30 Space получил навигационную систему StarSight 3.0, которая объединяет несколько датчиков ToF, камеры RGB и распознавание объектов на основе искусственного интеллекта для определения и обхода препятствий. Вдобавок адаптивное подъёмное шасси помогает девайсу преодолевать препятствия высотой до 4 см.Среди прочих особенностей новинки — мотор мощностью 22 000 Па, аккумулятор на 6400 мАч, активная роликовая щетка для стрижки волос (автоматически разрезает спутанный мусор), специальная насадка для мытья полов с постоянной температурой 80 °C, а также станция самоочистки с сушкой горячим воздухом и стерилизацией ультрафиолетом.Базовый Roborock G30 Space стоит 6499 юаней (~$896), а модель с системой подачи воды — 6999 юаней (~$964). Обе модели пока доступны для предзаказа в Китае.Напомним, первые такие роботы-пылесосы с «руками» были показаны на выставке CES в январе. Тогда предполагалось, что их розничная стоимость составит >$1500.