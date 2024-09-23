Первый российский BIOS не успел выйти, как уже попал в реестр Минцифры РФ



Российская компания «Гравитон» разработала и выпустила собственный BIOS для компьютеров, и его уже по достоинству оценили власти РФ. Об этом пишут ряд СМИ.



Ранее «Гравитон» уже появлялся в новостях в связи с выпуском нескольких моделей ноутбуков, мониторов и ПК-моноблоков. Теперь же компания представила собственный BIOS — программное обеспечение, которое отвечает за правильный запуск установленных на компьютере ОС и драйверов для неё. Новинка базируется на UEFI и умеет вот что:



загружает операционную систему и инициализирует компоненты;

обеспечивает взаимосвязь между аппаратной и программной частями;

управляет низкоуровневыми функциями;

позволяет менять конфигурации через саму ОС. Российская компания «Гравитон» разработала и выпустила собственный BIOS для компьютеров, и его уже по достоинству оценили власти РФ. Об этом пишут ряд СМИ.Ранее «Гравитон» уже появлялся в новостях в связи с выпуском нескольких моделей ноутбуков, мониторов и ПК-моноблоков. Теперь же компания представила собственный BIOS — программное обеспечение, которое отвечает за правильный запуск установленных на компьютере ОС и драйверов для неё. Новинка базируется на UEFI и умеет вот что:



Пока что новый BIOS совместим только с компьютерами от самого «Гравитона», а в будущем появятся версии и для других устройств. ПО уже попало в реестр Минцифры РФ как доступное для госконтрактов. Написан ли BIOS от «Гравитон» с нуля или базируется на каком-то существующем зарубежном решении — пока неясно.