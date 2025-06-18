Исследователи «Авито» выпустили первый российский опенсорс-тренажёр для ИИ-алгоритмов в рекламных аукционах





Команда искусственного интеллекта «Авито» представила платформу BAT (Benchmark for Auto-bidding Task) — первый российский опенсорс-тренажёр, позволяющий тестировать и оптимизировать алгоритмы ставок в рекламных аукционах. Исследователи представили платформу на The ACM Web Conference 2025 в Австралии, одном из ключевых международных событий в области машинного обучения. Тренажер уже доступен всем разработчикам на GitHub. Команда искусственного интеллекта «Авито» представила платформу BAT (Benchmark for Auto-bidding Task) — первый российский опенсорс-тренажёр, позволяющий тестировать и оптимизировать алгоритмы ставок в рекламных аукционах. Исследователи представили платформу на The ACM Web Conference 2025 в Австралии, одном из ключевых международных событий в области машинного обучения. Тренажер уже доступен всем разработчикам на GitHub. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

рекламным платформам — увеличить доход на 10–20% за счёт более точного распределения рекламных показов;

рекламодателям — получить до 20% больше кликов при том же бюджете;

разработчикам — экспериментировать с алгоритмами без необходимости строить сложную инфраструктуру;

пользователям — видеть более релевантную рекламу.

Платформа BAT может существенно демократизировать рынок рекламных технологий — небольшие платформы и стартапы получат доступ к инструментам, которые раньше были доступны только крупным игрокам. Это снизит барьеры входа, упростит эксперименты и ускорит внедрение инноваций.

BAT имитирует реальные условия проведения рекламных аукционов, позволяя разработчикам подключать свои алгоритмы, запускать симулированные кампании и сравнивать эффективность разных моделей — до запуска в продакшене. Это помогает находить решения, которые приносят больше кликов при тех же затратах.BAT — первая за последние 12 лет «песочница» с открытым кодом для такой задачи. До сих пор в индустрии использовался открытый датасет iPinYou, созданный в 2013 году. Это был первый шаг к открытым тестовым средам в digital-рекламе. С тех пор индустрия сильно изменилась: появились новые форматы, выросли объёмы данных, а алгоритмы ставок стали сложнее.Сегодня рекламные платформы обрабатывают миллионы запросов в секунду и используют продвинутые модели машинного обучения для прогнозирования поведения пользователей. В этих условиях появились новые требования к качеству симуляции рекламных аукционов.BAT построен на реальных анонимизированных данных, объём которых, согласно общедоступной информации, в 1000 раз превышает iPinYou. Это позволяет тестировать алгоритмы в условиях, максимально приближенных к работе современных рекламных систем — с высокой нагрузкой и сложными сценариями.По оценке исследователей «Авито», BAT поможет:Каждый раз, когда пользователь открывает поиск или ленту рекомендаций, система запускает мгновенный аукцион между рекламодателями. Алгоритмы рассчитывают ставку на основе релевантности, качества креатива, ставки конкурентов и других факторов. Побеждает объявление с лучшим итоговым рейтингом — при этом рекламодатель платит минимально возможную цену.BAT позволяет воспроизводить этот процесс в тестовой среде. Разработчики могут подключать собственные алгоритмы, выбирать сценарии, задавать параметры и сравнивать эффективность решений. В платформу уже встроены пять базовых алгоритмов от «Авито», которые можно использовать как референсы.В планах «Авито» — сравнить на платформе BAT различные базовые алгоритмы между собой — это поможет разработчикам находить наиболее эффективные подходы под разные задачи. Команда также рассчитывает расширить возможности платформы для работы с более сложными и адаптивными моделями автоматических ставок.