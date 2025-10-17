Первый складной iPhone задержится. Apple никак не может определиться с дизайном

По данным японской аналитический фирмы Mizuho Securities, выпуск первого складного iPhone может быть отложен до 2027 года.
Эксперты также рассказали, что объём производства дисплеев для складного iPhone Fold или iPhone Ultra сократился с 13 млн до 9 млн единиц. Получается, что даже, если этот девайс выйдет в 2026 году, то он будет в дефиците.
Забегая вперёд, аналитики Mizuho Securities верят, что Apple снизит цену на второе поколение складных iPhone в 2027-2028 году. Но самое интересное, что в цепочке поставок наблюдаются подвижки для возобновления работы над 18,9-дюймовым складным MacBook, выпуск которого запланирован не ранее 2028.