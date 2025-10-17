Первый складной iPhone задержится. Apple никак не может определиться с дизайном







По данным японской аналитический фирмы Mizuho Securities, выпуск первого складного iPhone может быть отложен до 2027 года.

Инвестиционная компания, специализирующаяся на ценных бумагах и банковском деле, предположила, что возможный перенос даты может быть связан с проблемами внутри Apple. Топ-менеджеры затягивают процесс принятия решения по ключевым элементам дизайна. При этом ожидается, что устройство будет оснащено 7,58-дюймовым внутренним и 5,38-дюймовым внешним дисплеями.Эксперты также рассказали, что объём производства дисплеев для складного iPhone Fold или iPhone Ultra сократился с 13 млн до 9 млн единиц. Получается, что даже, если этот девайс выйдет в 2026 году, то он будет в дефиците.Забегая вперёд, аналитики Mizuho Securities верят, что Apple снизит цену на второе поколение складных iPhone в 2027-2028 году. Но самое интересное, что в цепочке поставок наблюдаются подвижки для возобновления работы над 18,9-дюймовым складным MacBook, выпуск которого запланирован не ранее 2028.