Первый смартфон Xiaomi получил HyperOS за пределами Китая. Что нового?

Олег

Фото: GSM Arena

Фото: GSM Arena

Компания Xiaomi начала широкое распространение HyperOS на европейском континенте. Об этом пишет GSM Arena.

С сегодняшнего дня все владельцы глобальной версии смартфона Xiaomi 13T Pro могут официально обновиться на HyperOS на базе Android 14. Сборка весит 5,8 Гб, имеет номер 1.0.3.0.UMLEUXM, и содержит в себе патч безопасности от Google за декабрь 2023 года.

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Несмотря на довольно большой перечень нововведений, визуально и по своей сути HyperOS почти не отличается от MIUI, что стало главным разочарованием для фанатов Xioami по всему миру. Некоторые даже называют релиз HyperOS простым маркетинговым ребрендингом для привлечения внимания из-за малого количества принципиальных и визуальных отличий.

В числе нововведений HyperOS — оптимизация производительности, кастомизируемый экран блокировки смартфона, улучшения энергоэффективности, прокачанный многооконный режим, обновления иконок главного экрана. Помимо этого, апдейт включает в себя улучшения от Google, пришедшие с Android 14. 

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Источник:
GSM Arena
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