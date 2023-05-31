Первый тонкий iPad Air и культовый монитор Apple признаны устаревшими. Как это коснётся владельцев?

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Сегодня, 31 мая, компания Apple официально признала фирменный монитор Thunderbolt Display и iPad Air первого поколения устаревшими продуктами. Эти устройства больше не подлежат ремонту или другому обслуживанию в брендовых магазинах или авторизованных сервисных центрах.Обычно Apple классифицирует продукт как устаревший, если прошло более семи лет с момента прекращения его официальных продаж. После этого срока компания перестаёт производить запчасти для таких устройств. Увы, Thunderbolt Display и оригинальный iPad Air были сняты с производства ещё в 2016 году.Представленный в 2011 году Thunderbolt Display представлял собой 27-дюймовый монитор с разрешением 1440p, веб-камерой 720p, тремя портами USB 2.0, портом FireWire 800, Gigabit Ethernet и Thunderbolt. Это был последний монитор бренда до длительной паузы, которая затянулась аж до 2019 года. На старте его цена составляла всего $999.Оригинальный iPad Air с 9,7-дюймовым дисплеем и процессором A7 вышел в 2013 году. Он был на 20% тоньше и на 28% легче базового iPad, а его рамки стали на 43% более узкими.