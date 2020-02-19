Соглашение о туристическом полёте четырёх человек на орбиту заключили SpaceX и американская компания космического туризма Space Adventures. Об этом сообщает сайт Space.com. Сообщается, что туристическая миссия продлится до пяти дней, а состоится она в конце 2021 года.



В компании Space Adventures для туристических полётов используется пилотируемый корабль Crew Dragon и ракета Falcon 9. На протяжении миссии летательный аппарат останется на орбиту, визитов на МКС не планируется.



Space Adventures отмечает, что этот полёт побьет рекорд высоты для частных космических полётов. Точная стоимость туристической миссии не раскрывается. Цена одного посадочного места приблизительно соответствует другим коммерческим полётам.



Ранее компания Space Adventures организовала восемь полётов на Международную Космическую Станцию для семи туристов. Стоимость полёта обошлась туристам в «десятки миллионов долларов». К примеру, основатель Cirque du Soleil Гай Лалиберт в 2009 году заплатил 35 миллионов долларов за 11 дней на орбите. Сайт Space.com напоминает, что Space Adventures сотрудничает с Роскосмосом и они совместно отправят двух туристов на корабле «Союз» в 2021 году.





