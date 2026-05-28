Первый взгляд на новую камеру в iOS 27. Столько ИИ вы точно не ждали

До презентации iOS 27 остается меньше двух недель, а в сети уже появились первые изображения будущих функций системы. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, Apple готовит масштабное обновление приложений «Камера», «Фото» и «Команды» с огромным количеством искусственного интеллекта.Одним из главных нововведений станет новый режим Siri внутри приложения «Камера». Он появится рядом с привычными режимами фото и видео и позволит анализировать объекты через ИИ, выполнять визуальный поиск и отправлять снимки сторонним нейросетям. По сути, Apple переносит Visual Intelligence прямо в камеру, чтобы пользователи чаще взаимодействовали с ИИ-функциями. Это также считается частью подготовки к будущим устройствам компании — включая умные очки и AirPods с камерами.Вместе с тем Apple полностью изменит интерфейс камеры. В iOS 27 появится новая система виджетов и быстрых элементов управления, где пользователь сможет сам выбирать нужные инструменты. Например, вывести на главный экран настройки глубины резкости, таймеры, ночной режим или профессиональные параметры съемки. Компания хочет сделать приложение более удобным не только для обычных пользователей, но и для мобильных фотографов.Серьезные изменения ждут и приложение «Фото», хотя не все ещё отошли от прошлого редизайна со времен iOS 18. Apple тестирует ИИ-функции Reframe и Extend. Первая позволит менять перспективу снимка уже после съемки, а вторая — буквально дорисовывать недостающие части фотографии с помощью генеративного ИИ. Например, если в кадре обрезано здание или объект, система сможет автоматически достроить изображение.Кроме этого, Apple работает над редактированием фото через обычные текстовые запросы. Пользователь сможет написать или сказать что-то вроде «сделай снимок ярче» или «обрежь фото под соцсети», а система выполнит изменения автоматически. Правда, по данным Гурмана, эта функция может появиться не сразу в первой версии iOS 27.Еще одно большое обновление получит приложение «Команды». Apple хочет превратить его в полноценный ИИ-конструктор автоматизаций. Вместо ручной сборки сценариев пользователь сможет просто описать задачу обычным языком. Например: «Включай мой плейлист и отправляй сообщение с временем прибытия жене, когда я еду домой». Система сама создаст нужную автоматизацию.Также в iOS 27 могут появиться ИИ-обои, улучшенные Genmoji, новые фунцкии создания изображений в Image Playground, системная проверка грамматики и более продвинутая версия Siri с интерфейсом в темных тонах.Напомним, WWDC 2026 стартует уже 8 июня, где Apple официально покажет все ключевые функции новых систем.