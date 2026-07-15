Первый «Яндексмобиль»

Электромобили в России внезапно обрели популярность — поисковые запросы растут, продажи тоже — сразу на 12.3%. в абсолютных значениях цифры не настолько впечатляющие (меньше 4000 штук за первые 5 месяцев), зато появился новый лидер — UMO 5. Причём «в розницу» эту машину еще не продают — первые сотни автомобилей ушли ушли в такси и каршеринг. То есть фактически это распределение внутри одной структуры, но формально продажи, статистика и отчёты. А у нас появилась возможность протестировать то, что станет доступным и рядовым пользователям.
UMO-5, что собирают в Москве, в цехах бывшего АвтоЗавода имени Ленинского Комсомола, примечателен в первую очередь историей своего появления на российском рынке — это проект главного отечественного поисковика. Сам электромобиль по большей части китайский, в девичестве именовавшийся GAC Aion Y Plus. Для Яндекса это часть большого проекта «Электро», в рамках которого поисковик занялся строительством зарядных станций, разработкой систем хранения энергии и прочими аспектами продвижения электрического транспорта. Поскольку проект в заметной степени ориентирован на коммерческий сегмент (в том числе, очевидно, на такси и каршеринг), то и платформу для первого условно собственного автомобиля подбирали под соответствующие требования, где в топе свойств – ресурс и надежность. GAC Aion Y Plus, вероятно, требованиям соответствует. По крайней мере если исходить из логики «миллионы китайских таксистов не могут ошибаться».
Влияние климата
Впрочем, под российский рынок Яндекс эту машину несколько модифицировал. Во-первых, спорные выпрыгивающие ручки дверей поменяли на классические, а во-вторых, в список опций добавили дизельный предпусковой подогреватель Бинар (это, кстати, не плод экстренного импортозамещения, а исторически отечественный производитель с хорошей репутацией, я на одну из своих машин Бинар с управлением по GSM-каналу поставил более 15 лет назад и нареканий на него не было). В случае с электромобилем дизельный подогреватель тосола означает, что зимой треть ёмкости тяговой батареи не уйдет на обогрев салона и самой батареи. А установка подогревателя на заводе даёт сразу несколько плюсов: топливный бак не под капотом и с нормальной заливной горловиной (да, у такой машины будет сразу три лючка), устройство прописывается в мозги автомобиля как штатное и управляется соответственно.
Алиса, сделай мне комфортно!
Но самое ожидаемое, разумеется, интерфейс от Яндекса и голосовой ассистент, который всем этим управляет. Причём в данном случае управляет не только музыкой и навигацией – UMO-5 первый автомобиль, где ПО поисковика получило доступ на более низкий уровень и голосом можно управлять еще и некоторыми функциями самого автомобиля. А именно стеклоподъемниками, климатом, подогревом и вентиляцией кресел (вентиляция, правда, предусмотрена только для кресла водителя), подогревом руля, приводом люка и багажника (позже обещают складывание зеркал). И это не просто удобно или технологично, это критически полезно, ибо сам по себе автомобиль, как и многие машины этого класса и поколения) вообще не оборудован физическими кнопками управления чем-либо. На всю просторную переднюю панель и консоль есть только кнопка – аварийки. Строго говоря, на дверях есть кнопки стеклоподъемников, но голосом всё равно удобнее, поскольку можно, например, скомандовать открыть определенное окно на 10%, а не пытаться поймать нужное положение вручную. Со всем остальным вообще без вариантов, всё строго через меню на главном экране. Соответственно решить проблему запотевшего лобового стекла одной командой «Алиса, включи обдув лобового» существенно проще, быстрее и безопаснее, чем лезть в меню на тачскрине. В теории, таким образом можно было бы управлять вообще всем в машине. И, наверное, этого хотелось бы, поскольку через дисплей настраиваются даже боковые зеркала и режим ближнего света. Но нет, набор действий для голосового управления ограничен и это не баг. Как говорят, часть критически важных функций намеренно вывели из-под возможности управления голосом чтобы в принципе исключить вероятность ошибочных действий и неправильного распознавания команд.
А ошибки вполне возможны. Дело в том, что все команды, которые относятся не к мультимедиа, а к функциям автомобиля, обрабатываются локально. Это значит, что, с одной стороны, оно работает безотносительно доступности мобильного интернета (в машине. кстати, встроенная SIM от МТС на 10Гб в месяц), а с другой – что возможности в плане понимания естественной речи существенно ограничены. Проще говоря, есть конечный набор прописанных команд, которые оно понимает. Да, разработчики постарались сделать этот набор пошире и предусмотреть максимум возможных вариаций, но он в любом случае конечен. И если система не узнала команду (из-за использования непредусмотренной лексики или при попытке поуправлять голосом тем, что им не управляется), то обработка запроса передается другой Алисе, облачной. Она всё понимает, на любой вопрос так или иначе отреагирует, но отвечает за мультимедиа. Так я узнал о существовании музыкальных композиций с названиями «Дворники» и «Круиз-контроль».
Удивительное в эргономике
Надо заметить, что попытки активировать дворники и круиз через голосового ассистента были в некоторой степени вынужденными, ибо логика органов управления в этом автомобиле не всегда очевидна. Например «селектор КПП» — справа под рулём. Что в принципе лично мне очень нравится (разве что хотелось бы этот селектор подлиннее). Но это не дополнительный рычаг справа, а единственный. Это значит, что управление дворниками переехало на левый подрулевой, где движения вверх и вниз уже зарезервированы под поворотники. А это значит, что дворники завязаны на крутилку, которая на некоторых машинах переключает режимы головного света. Это, в свою очередь, означает, что пользоваться дворниками находу не слишком удобно, а управление светом сослано в дебри меню на тачскрине.
С фарами вообще отдельная история. Я предпочитаю ездить с постоянно включенным ближним светом и недолюбливаю автоматический режим. Потому что срабатывание автоматики (например, на въезде в тоннель) даёт тем, кто впереди ощущение что им моргнули дальним, а те, кто сзади, могут воспринимать включившиеся габариты как стоп-сигналы. В UMO-5 по умолчанию режим ближнего именно автоматический. И даже если забраться в меню и принудительно включить постоянный ближний, в следующей поездке эта настройка будет сброшена на «по умолчанию». Тоже касается и довольно противного звука, который воспроизводится на небольших скоростях и по задумке должен предупреждать пешеходов о приближении электромобиля. Причем звук этот хорошо слышен в салоне и почти незаметен снаружи. Отключить его можно, но не на долго.
UI как следующий фронтир
Вообще с пользовательским интерфейсом (а в нынешних автомобилях вполне оправдано использовать компьютерный термин UI) не очень просто. UMO-5 он достался в наследство от GAC Aion Y Plus и назвать его эталонным довольно сложно. Достаточно сказать, что различные настройки самого автомобиля раскиданы про 4 (четырём) разным разделам меню. При этом некоторые настройки можно встретить сразу в нескольких разделах. Привыкнуть конечно «можно, а зачем?»©. Хорошая новость в том, что в Яндексе это понимают и планомерно проблему решают, благо ведущая IT-компания в пользовательских интерфейсах не плохо разбирается. Так что есть надежда, что со временем (может даже к началу розничных продаж этого автомобиля) меню станет проще, понятнее и логичнее. Кстати, один из моментов, которые обещают исправить – некорректное отображение расчётного запаса хода. То, что сейчас показывается на приборной панели, несколько завышено. Причем если посмотреть официальные данные максимального пробега на одной зарядке, то для GAC Aion Y Plus (https://www.gacgroup.com/en-hk/configuration/aion-y/2024) указано 490 км, а для UMO-5 (https://umo.auto/ ) – 420 км. И по моему опыту то, что намерили и теперь указывают в Яндексе – существенно ближе к истине: маршрут выходного дня по Подмосковью, протяженность 294 км, на старте 93% заряда, на финише 16%.
Ну и, возможно, самое интересное интерфейсное решение – обещана интеграция автомобиля UMO-5 в систему умного дома от Яндекса. Это значит, что, например, заранее прогреть или остудить салон машины можно будет в диалоге с домашней колонкой. И наоборот – Алиса из автомобиля сможет запускать сценарии в доме – управлять светом или открывать ворота.
О чём вообще речь
Ну и наконец про сам автомобиль. Здесь без особых сюрпризов или откровений. Это компактвэн, с довольно длинным покатым лобовым стеклом и треугольными окошками в передних стойках. И с очень неплохой (особенно по сегодняшним меркам) обзорностью. Снаружи автомобиль выглядит узким, но это иллюзия, места в салоне для этого класса более чем достаточно – 22 см между крыльями боковой поддержки передних кресел и около 140 см ширины салона на уровне нижнего края боковых стекол. Задний ряд – мечта пассажира. Тот случай, когда делать каноническую фотографию «я сижу сам за собой» не имеет смысла, поскольку от спинки дивана до спинки водительского кресла, сдвинутого до упора назад – 80 см. Вкупе с ровным полом и открывающимися под 90° задними дверями оно позволяет входить на задний ряд почти как в маршрутку. Несколько непривычным может быть то, что порог не возвышается над полом. Зато так, вероятно, проще выметать мусор из салона. В целом внутреннее убранство можно назвать аскетичным – вроде как минимальный набор из бардачков, подстаканников, USB-разъемов и места под смартфон есть, но хотелось бы большего. Хотя бы отсека для солнечных очков. Глянцевые вставки на дверных картах, очевидно, будут собирать отпечатки пальцев (а вот пластик центральной консоль матированный и не маркий). Несколько нетривиально закреплен центральный дисплей, за которым остается довольно много места. Возможно, на AliExpress уже есть какие органайзеры, использующие это пространство.
Багажник не поражает объёмом, но свои 400л. вместить готов. Спинки заднего дивана складываются легко и удобно, но грузовой платформы с ровным полом не образуют. С другой стороны, спинка пассажирского сиденья складывается что вперед, что назад, так что относительно длинные предметы перевозить вполне можно – на сайте указано 220 см, я намерил максимально возможные 270см.
По ходовой части тоже никаких сюрпризов и это хорошо – подвеска плотная и не пугает реакциями. Асфальт, плохой асфальт, грунтовка, разбитая грунтовка, городские пробки, в меру быстрые повороты, автомагистраль, обгоны на загородной дороге – всё вполне предсказуемо и комфортно (для этого класса автомобиля). Заявленная мощность – 200 л/с, но нужно понимать, что это электрические силы – реальная отдача зависит от состояния батареи. Кроме того, бензиновый мотор той же мощности с коробкой передач 0-100 км/ч поедет, по ощущениям, повеселее. Разгона 80-120 км/ч я намерил 9 сек., что для городского компактвэна вполне не плохо. В общем, ждать каких-то особых эмоций от вождения не стоит, но ни в городском потоке, ни на загородной трассе автомобиль не затеряется.
Из сугубо электромобильных моментов – есть режим i-PEDAL, при котором на отпускание педали акселератора машина начинает тормозить (включая режим рекуперации). Если немного привыкнуть, то педалью тормоза можно вообще почти не пользоваться. Умеет UMO-5 и имитировать наличие АКПП, то есть ползти вперед (или назад) при отпущенном тормозе. Но это именно имитация, срабатывает оно с некоторой задержкой. Ну и, разумеется, полный набор защиты от дурака – «включить передачу» можно только при пристёгнутом ремне (потом его можно отстегнуть) и никак нельзя никуда поехать с приоткрытой дверью. Иными словами, парковаться по старинке, выглянув из машины для визуальной оценки реальной дистанции до препятствия, не получится. Отчасти проблему решают камеры кругового обзора, изображение с которых выводится на центральный дисплей автоматически или принудительно – кнопкой на руле/голосовой командой через Алису.
Что на выходе
Заявленная розничная цена UMO-5 – 2,5 млн рублей. Это несколько дороже, например, чем универсал Lada Vesta в максимальной комплектации. При этом «Яндексмобиль» больше (во всех измерениях), мощнее, быстрее и несопоставимо лучше оснащен (вплоть до того, что в версии для рядовых покупателей будет ADAS L2 с адаптивным круиз-контролем и прочими технологиями). Кроме того, это отечественный электромобиль, а значит имеет льготы на платных магистралях и, главное, платных парковках. Существенно ниже стоимость владения (особенно если заряжаться дома).
С другой стороны, электричество на общественных быстрых зарядках дорогое и сводит стоимость километра пробега к бензиновым аналогам. А собственно быстрая зарядка это только до 80% емкости батареи, последние 5% заряжаются мучительно долго. И разрядить такую машину до нуля тоже нельзя, ибо опции плеснуть пару литров из канистры и доехать до АЗС просто не существует. А это существенно сокращает возможности путешествий. Тем более что пока общественных зарядных станций не так много, как хотелось бы. Ну и примета времени – если куда-то делся мобильный интернет, то воспользоваться той самой коммерческой зарядной станцией просто не выйдет.
Но как городской и пригородный автомобиль – вполне имеет право на жизнь. А экономия на парковках по 450 рублей в час (для не центра Москвы) доставляла во время тест-драйва особое удовольствие.