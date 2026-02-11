Песков поставил точку в вопросе Telegram и рассказал, чем пользуется Владимир Путин



Представитель президента прокомментировал ситуацию с мессенджерами в РФ. Об этом пишет ТАСС.

«Я вижу и читаю заявления Роскомнадзора о том, что принято решение тормозить работу Telegram в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства. Ну, очень жаль, что компания не выполняет, но есть закон, который нужно выполнять».



Также на вопрос, пользуется ли Владимир Путин мессенджерами, Песков ответил следующее:





«Президент [Владимир Путин] не пользуется мессенджерами. Только специальной связью. Это глава государства».



Пресс-секретарь президента РФ объяснял несколько лет назад, как устроена спецсвязь: достаточно нажать одну кнопку, чтобы вызвать того или иного чиновника — так Путин «очень активно пользуется всеми средствами связи, которые есть у него в наличии». Сам Путин ранее также публично пояснял: ему просто комфортно благодаря тому, что он «ничем этим» не пользуется. В декабре президент говорил, что никогда не записывал кружочки в мессенджерах своим близким.

Согласно источнику, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков дал интервью и ответил на вопросы, касающиеся мессенджеров. Среди прочего, он прокомментировал ситуацию вокруг Telegram и решения Роскомнадзора: