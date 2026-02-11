Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Песков поставил точку в вопросе Telegram и рассказал, чем пользуется Владимир Путин

Олег

Представитель президента прокомментировал ситуацию с мессенджерами в РФ. Об этом пишет ТАСС.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков дал интервью и ответил на вопросы, касающиеся мессенджеров. Среди прочего, он прокомментировал ситуацию вокруг Telegram и решения Роскомнадзора:

«Я вижу и читаю заявления Роскомнадзора о том, что принято решение тормозить работу Telegram в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства. Ну, очень жаль, что компания не выполняет, но есть закон, который нужно выполнять». 

Также на вопрос, пользуется ли Владимир Путин мессенджерами, Песков ответил следующее:

«Президент [Владимир Путин] не пользуется мессенджерами. Только специальной связью. Это глава государства». 

Пресс-секретарь президента РФ объяснял несколько лет назад, как устроена спецсвязь: достаточно нажать одну кнопку, чтобы вызвать того или иного чиновника — так Путин «очень активно пользуется всеми средствами связи, которые есть у него в наличии». Сам Путин ранее также публично пояснял: ему просто комфортно благодаря тому, что он «ничем этим» не пользуется. В декабре президент говорил, что никогда не записывал кружочки в мессенджерах своим близким. 

-2
Источник:
Коммерсантъ
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Павел Дуров жёстко высказался о блокировке Telegram в России
Роскомнадзор подтвердил блокировку Telegram и рассказал, когда она будет снята
Мессенджер Max повалился вслед за началом блокировки Telegram

Рекомендации

Рекомендации

За вход через аккаунт Google или Apple — штраф до 700 тысяч рублей
Как отключить Liquid Glass в Telegram на Android
В четырех регионах России отключился проводной интернет. Вот объяснение
На смартфонах Samsung Galaxy замечено странное приложение: оно никому не нужно, но лезет везде

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+162
olegvl2
Очень жаль что не пользуется, оно и видно, так бы может был бы поближе к народу, а то его окружение льет ему в уши то что им удобно… если бы пользовался может понимал бы, что рейтинг одобрения его действий населением ни разу не 77% или сколько там ему насчитал вциом)))
час назад в 09:03
#