Петербуржец получил от Wildberries огромную компенсацию за бракованный товар. Как ему удалось?

Фото freepik
Житель Санкт-Петербурга Александр Кудряшов доказал в суде, что Wildberries должен нести ответственность перед покупателями. Мужчина успешно взыскал с маркетплейса более 230 тысяч рублей за бракованный телевизор стоимостью в три раза меньше.
Когда Кудряшов попытался забрать телевизор обратно, выяснилось, что тот уже отправлен на склад. При этом деньги возвращены не были, а досудебная претензия к Wildberries осталась без ответа. Это вынудило петербуржца обратиться в суд для защиты своих прав. Суд полностью удовлетворил требования истца, взыскав с Wildberries стоимость телевизора (75 999 рублей), такую же сумму неустойки, 5 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, 50% штрафа от исковой суммы, а также почтовые расходы и госпошлину.