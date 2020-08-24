



32-летний житель Санкт-Петербурга Эндрю Синицкий проиграл иск, в котором требовал вернуть ему деньги, потраченные на покупку контента в игре «Великий султан». Он судился с разработчиком Mechanist Internet Technologies, компанией Google, в чьём магазине была выложена игра, и банком «Тинькофф».



Синицкий указал в иске, что с ноября 2018 по июль 2019 года с его банковской карты было списано 763 550 рублей. Он утверждал, что деньги списывались в одностороннем порядке и без его согласия, а об операциях по карте он не знал, так как в целях экономии не подключил SMS-оповещения.



Синицкий требовал взыскать с ответчиков 654 тысячи рублей и 109,5 тысячи индийских рупий в качестве компенсации материальных расходов, 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также штраф в размере 50% от присуждённой суммы за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Суд отказал Синицкому в исковых требованиях на основании того, что в пользовательском соглашении к «Великому султану» чётко и недвусмысленно указано на наличие платного контента и возможность списания денег с привязанной к аккаунту Google банковской карты платежами без дополнительного подтверждения.



Фонтанка выяснила, что Синицкий был совладельцем одной из компаний, которая специализируется в области права. Будет ли он оспаривать решение суда, пока неизвестно.







