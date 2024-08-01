Певица МакSим и фонд «Чистые души» проведут благотворительный аукцион на Авито



Благотворительный фонд «Чистые души» и певица МакSим запускают «Аукцион доброты» на Авито. Его лотом стал автомобиль Mercedes-Benz Maybach, который предоставила МакSим.



Аукцион открылся 31 июля на Авито, он будет проходить в онлайн-формате, а его итоги будут подведены 9 августа в 15:00. Все вырученные в ходе аукциона средства будут направлены фондом на оплату дорогостоящих лекарств и исследований для детей с первичными иммунодефицитами, онкологическими заболеваниями и ДЦП. Стартовая цена лота – 3 млн рублей. Шаг аукциона – 100 тыс рублей. Для участия в аукционе необходимо будет предложить свою стоимость лота в мессенджере Авито в сообщениях к объявлению на странице фонда.



Увидеть Mercedes-Benz Maybach, предоставленный для аукциона, можно в автомобильном салоне «РОЛЬФ» «Звезда столицы» на Каширском шоссе в Москве. Автомобиль благородного белого цвета был приобретен певицей после выпуска ее пятого студийного альбома «Хорошо» в 2016 году.





«Именно в этой машине были написаны строки песни «Не знать»: «Лети одна в свой дивный край, где храм – река в сырой январь». В тот момент я ехала на этом автомобиле в Рязанскую область в дом-музей С. Есенина. Благодарю команду Авито и автомобильную компанию РОЛЬФ за освещение и поддержку такого важного дела. Я рада, что вместе с фондом «Чистые души» мы можем помочь и улучшить жизнь тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, и вдохновить других на добрые дела», – подчеркнула МакSим.









«Мы назвали этот проект «Аукционом доброты». И он не смог бы состояться без благотворительной инициативы певицы, автора-исполнителя и основателя школы искусств МакSим, а также без поддержки автомобильного дилера РОЛЬФ и онлайн-сервиса Авито Авто. Дети с первичными иммунодефицитами, онкологическими заболеваниями и ДЦП – вот кого сегодня опекает БФ «Чистые души». В 2023 году нами было собрано больше 17 миллионов рублей: адресную помощь получили 238 детей, а также закуплено медицинское оборудование и лекарства. Для 62 пациентов онкоцентра были оплачены дополнительные диагностические исследования. Средства, вырученные в аукционе, помогут нам продолжать эту работу», – прокомментировала Марина Нетребко, президент благотворительного фонда «Чистые души».



«Для нас большая честь стать партнером такого по-настоящему важного и доброго проекта. Уверен, что достижение успеха в таких непростых делах возможно лишь благодаря консолидации усилий общества с активным привлечением социально ответственного бизнеса», – отметил директор по маркетингу РОЛЬФ Ринат Утешев.