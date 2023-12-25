Обои на телефон: каждую неделю новый выпуск

Георгий
Забираем последнюю в этом году подборку обоев и начинаем готовиться к праздникам! Все остальные выпуски вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже. Не забывайте делиться подборкой с друзьями в мессенджерах и соцсетях.

Обои на телефон

Обои на телефон

Обои на телефон

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска
  • Нажмите кнопку поделиться
  • Выберите «Сохранить изображение»
Как скачать обои
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Комментарии

+8
Anatoly076
Обои есть классные 👍🏻! Спасибо. Ранее как-то не смотрел, не переходил по ссылке (считал что это очередная заманилова в группы). А тут зашел, не обязательно вступать. Полистал, выбрал, загрузил, ну и при желании «подписался». 😊
38 минут назад
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Георгий Лямин
+1662
Георгий Лямин Anatoly076
Еще можно воспользоваться там поиском в канале по запросу «обои», а также перейти в раздел файлы и посмотреть все выпуски в одном месте;)
29 минут назад
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