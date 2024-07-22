Обои на телефон: каждую неделю новый выпуск

Георгий
Началась новая неделя — настало время обновить экраны. Ловите для этого свежую подборку обоев. Все остальные выпуски вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже. Не забывайте делиться подборкой с друзьями в мессенджерах и соцсетях.

Обои на телефон

Обои на телефон

Обои на телефон

Скачать обои на телефон (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска
  • Нажмите кнопку поделиться
  • Выберите «Сохранить изображение»
Как скачать обои
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Обои на телефон: каждую неделю новый выпуск
Обои на телефон: каждую неделю новый выпуск
Где скачать обои из игры Zenless Zone Zero (ZZZ)

Рекомендации

Рекомендации

Samsung выпустила суперважное обновление для смартфонов Galaxy. Ставить всем!
OZON порадовал всех пользователей долгожданным изменением
На доисторические смартфоны Galaxy выходит One UI 6.1 с главной фичей Samsung 2024 года
Gmail получил опцию, которую вы точно захотите попробовать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии