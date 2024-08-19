Обои на телефон: каждую неделю новый выпуск

Новая неделя — новая подборка обоев на ваш смартфон. Все остальные выпуски вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже. Не забывайте делиться подборкой с друзьями в мессенджерах и соцсетях.
Скачать обои на телефон (Telegram)
Как скачать обои из Telegram
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Выберите нужное изображение
- Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу
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Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска
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Нажмите кнопку поделиться
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Выберите «Сохранить изображение»