Обои на телефон: зимняя подборка

Георгий
На этой неделе по календарю начинается первый месяц зимы. Впрочем, в некоторых местах она уже себя не заставила ждать, поэтому мы подготовили зимнюю подборку обоев.

Все остальные подборки вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже. Не забывайте делиться подборкой с друзьями в мессенджерах и соцсетях.

Обои

Обои

Обои

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение.
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
  • Нажмите кнопку поделиться.
  • Выберите «Сохранить изображение».
Как скачать обои
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Обои на телефон: каждую неделю новый выпуск
Обои на телефон: каждую неделю новый выпуск
Обои на телефон: каждую неделю новый выпуск

Рекомендации

Рекомендации

Карты «МИР» станут еще полезнее. Теперь не хуже Visa и MasterCard!
Мошенники освоили новую схему с сим-картами. Одно слово и все ваши данные у них в руках
Как снизить цену любого товара на OZON до 25% — два самых простых способа
Xiaomi выпустила доступный проектор Q3 Pro, который с легкостью заменит вам телевизор

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии