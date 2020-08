В прошлом году совместно с The New York Times и Twitter компания Adobe запустила инициативу Content Authenticity, цель которой сократить количество измененных изображений в интернете и борьба с фейками. Компания заявила, что в Photoshop появится поддержка технологии, использующая теги метаданных и криптографию, чтобы помочь обществу проверять подлинность изображений, видео и другого контента. Скоро пройдет первое тестирование этой возможности.Adobe сообщила, что выпустит предварительную версию Photoshop, включающую поддержку этой технологии, в конце этого года. Компания также планирует интегрировать инструмент определяющий «отфотошопленные» изображения в социальную сеть для творческих людей и профессионалов Behance. Photoshop будет добавлять теги к изображениям, создаваемым пользователям. Эти специальные метки смогут рассказать о происхождении, кто был оригинальным автором снимка, а также когда и где была сделана фотография. Эти данные будут подписываться с использованием криптографии для обеспечения их подлинности.Как отмечает сайт Wired, эта инициатива поможет социальным сетям, в том числе Twitter и Facebook, укрепить автоматизировать системы, которые они уже используют для выявления фейков.Стоит отметить, что эффективность системы зависит от количества компаний и организаций, которые её применяют. Чтобы избавиться от всех вводящих в заблуждение изображений, публикуемых в интернете, производителям камер, разработчикам программного обеспечения, социальным сетям и СМИ необходимо будет принять стандарт.Adobe уже давно думает об ограничении способности Photoshop к распространению дезинформации. В 2019 году компания работала с исследователями из Калифорнийского университета в Беркли, чтобы создать алгоритм на основе машинного обучения распознавать изображения, сделанные с помощью функции Face Away Liquify. Этот инструмент можно использовать для изменения черт лица человека.