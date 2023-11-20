«Пиратов» начнут блокировать за пропаганду

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Под запрет попадут нелегальные ресурсы с фильмами на ЛГБТ-тематику. На данный момент в черном списке 15 фильмов.За реализацию механизма взялись Роскомнадзор, «Медиа-коммуникационный союз» и участники антипиратского меморандума. Новые меры потребует учета сразу двух реестров. Легальные видеосервисы будут передавать РКН ссылки на пиратский контент с ЛГБТ-пропагандой. После выявления нарушений РКН внесет их в Единый реестр запрещенных материалов и ограничит к ним доступ.Пока что список с запрещенными фильмами не разглашают, но, скорее всего, он будет постоянно пополняться.Закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России приняли декабре 2022 года. Он касается как фильмов, так и другого контента, например, игры и книги.