Пиратству на Android пришёл конец — больше никаких взломанных игр и халявных приложений

Сайт Android Authority выяснил, что компания Google придумала, как защитить приложения и игры для Android от несанкционированного использования их взломанных версий. Не секрет, что сейчас на Android процветает пиратство — можно не тратя ни копейки ставить платные игры и пользоваться стриминговыми сервисами.
Как указано на сайте Google, разработчики получат доступ к новому инструменту Play Integrity API, который будет проверять легальность приложений, установленных на пользовательские устройства. К примеру, условный Spotify сможет запускать проверку, по результатам которой все взломанные приложения этого сервиса будут блокироваться на гаджетах, где они установлены.
При выявлении модифицированного приложения пользователю будет предложено удалить его или переустановить через «Play Маркет» — чтобы получить оригинальную версию, а не взломанную. Запустить его в прежнем виде больше не получится, операционная система не позволит это сделать.
Play Integrity API будет встроен в систему защиты Play Protect, которая выявляет вирусы как в приложениях из «Play Маркета», так и в тех, что были установлены из сторонних источников. Очевидно, что Google не собирается запрещать установку приложений с помощью APK-файлов (поскольку это одна из фич, выгодно отличающая Android на фоне iOS), но вместе с тем хочет защитить разработчиков от незаконного использования результатов их труда. Те разработчики, которые не хотят, чтобы их приложения и игры пиратили, получат надёжную защиту, а те, кому всё равно, через какие источники и в каком виде распространяются их проекты, могут просто не запускать проверку и не тревожитьпользователей.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым