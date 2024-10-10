ПК-гейминг такими темпами скоро умрёт. NVIDIA GeForce RTX 5090 будет стоить дороже Xbox Series X, PS5 Pro и Steam Deck вместе взятых

Фархад
5090

Авторитетный инсайдер под ником Moore's Law Is Dead раскрыл стоимость будущих видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 50, анонс которых ожидается в январе 2025 года на выставке CES.

По данным источника, топовая GeForce RTX 5090 будет стоить от $1999 до $2499, что намного дороже флагманской RTX 4090, которая на старте стоила $1599. Средняя GeForce RTX 5080 обойдётся желающим в $1199–$1499, а «бюджетная» RTX 5070 — $599–$699. К слову, эти цены (даже если окажутся верными) будут действительны только для рынка США. Вероятно, в Европе видеокарты будут ещё дороже.

5090

Настолько высокие цены на видеокарты могут оттолкнуть геймеров, поскольку на $1999 можно приобрести Xbox Series X, PS5 Pro, Steam Deck OLED и Nintendo Switch.

Теперь ждём, чем впечатлит Хуанг, чтобы владельцы ПК решились на такой апгрейд.

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Источник:
MLID
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Комментарии

+4785
Carter_Mayers
Ясное дело, ПК-гейминг никогда не был бюджетным, если говорить именно о топовом железе. И то, наслаждаться игрой на максималках, можно пару-тройку лет от силы. Потом опять, вложения в апгрейды, а через 5 лет и смена всего и вся на новое поколение. Потому и отказался от PC, с возрастом становится вся эта возня не интересна. Хочется раз в 3-4 года купить устройство, подключить к телевизору и нифига не делать больше. 700 баксов за консоль нынче не дорого, учитывая что даже топовую видюху не купишь за них.
Сегодня в 14:33
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John Doe
+750
John Doe
И слава Богу. Давно пора возвращаться к реальной жизни.
2 часа назад в 15:32
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tellurian
+1941
tellurian John Doe
Что вы имеете в виду?
час назад в 16:35
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tellurian
+1941
tellurian
У нас выйдет цена 300-400 тысяч?
Компьютер за 0.5 млн? Жестко.
51 минуту назад
#

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