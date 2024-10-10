ПК-гейминг такими темпами скоро умрёт. NVIDIA GeForce RTX 5090 будет стоить дороже Xbox Series X, PS5 Pro и Steam Deck вместе взятых

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Авторитетный инсайдер под ником Moore's Law Is Dead раскрыл стоимость будущих видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 50, анонс которых ожидается в январе 2025 года на выставке CES.По данным источника, топовая GeForce RTX 5090 будет стоить от $1999 до $2499, что намного дороже флагманской RTX 4090, которая на старте стоила $1599. Средняя GeForce RTX 5080 обойдётся желающим в $1199–$1499, а «бюджетная» RTX 5070 — $599–$699. К слову, эти цены (даже если окажутся верными) будут действительны только для рынка США. Вероятно, в Европе видеокарты будут ещё дороже.Настолько высокие цены на видеокарты могут оттолкнуть геймеров, поскольку на $1999 можно приобрести Xbox Series X, PS5 Pro, Steam Deck OLED и Nintendo Switch.Теперь ждём, чем впечатлит Хуанг, чтобы владельцы ПК решились на такой апгрейд.