Плата за альтернативные App Store: Apple урезала функциональность веб-приложений для жителей Европы

Фархад
PWA

В новой бета-версии iOS 17.4 для разработчиков компания Apple урезала возможности веб-приложений PWA. Интересно, что это ограничение распространяется только на жителей Европейского Союза.

Портал Open Web Advocacy отметил, что изменения во второй бета-версии iOS 17.4 ставят веб-приложения в Европе в невыгодное положение. Новая сборка iOS не позволяет им запускаться в собственном окне верхнего уровня, занимающем весь экран. Вместо этого они открываются во вкладке в Safari. Это фактически превращает PWA в простые ярлыки веб-сайтов. Никаких уведомлений и кэша в них нет.

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При запуске веб-приложений появляется уведомление, что теперь оно будет открываться в браузере по умолчанию. 

Пока компания не прокомментировала эти изменения. Судя по всему, iOS 17.4 использует информацию об операторе SIM-карты для геоблокировки изменений в функциональности веб-приложения исключительно для пользователей ЕС. В других странах они работают как раньше.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+623
jkttim
За что боролись, на то и напоролись. Думали что всё просто так будет. Карман держите шире...
час назад в 22:47
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