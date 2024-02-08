Плата за альтернативные App Store: Apple урезала функциональность веб-приложений для жителей Европы

В новой бета-версии iOS 17.4 для разработчиков компания Apple урезала возможности веб-приложений PWA. Интересно, что это ограничение распространяется только на жителей Европейского Союза.
Портал Open Web Advocacy отметил, что изменения во второй бета-версии iOS 17.4 ставят веб-приложения в Европе в невыгодное положение. Новая сборка iOS не позволяет им запускаться в собственном окне верхнего уровня, занимающем весь экран. Вместо этого они открываются во вкладке в Safari. Это фактически превращает PWA в простые ярлыки веб-сайтов. Никаких уведомлений и кэша в них нет.
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При запуске веб-приложений появляется уведомление, что теперь оно будет открываться в браузере по умолчанию.
Пока компания не прокомментировала эти изменения. Судя по всему, iOS 17.4 использует информацию об операторе SIM-карты для геоблокировки изменений в функциональности веб-приложения исключительно для пользователей ЕС. В других странах они работают как раньше.