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Плата за цифровые ящики и запрет рекламы: как Госдума поддержит «Почту России»

Артем

Фото: Почта России

Сегодня, 8 июля, Госдума приняла во втором и третьем чтениях масштабный законопроект о финансовой и технологической поддержке «Почты России». Изменения в законе «О почтовой связи», вводит монополию госоператора на доставку официальной корреспонденции, а также ограничивает круг организаций, которым разрешено оставлять корреспонденцию в ящиках многоквартирных домов. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Что изменится в доставке официальных писем?

Одним из главных механизмов поддержки станет закрепление за федеральными организациями полномочий на доставку официальной почты.

Все официальные письма от министерств, ведомств, судов, Центробанка и крупных госкомпаний (с госучастием свыше 50%) теперь будут доставлять исключительно государственные почтальоны. Частные курьерские службы этот рынок покидают.

Как будут работать новые цифровые почтовые ящики?

«Почта России» создаст специальную электронную почтовую систему, в связке с порталом «Госуслуги». Через неё госорганы смогут отправлять гражданам и бизнесу электронные уведомления и документы. Если адресат зашел в личный кабинет в течение семи дней после отправки, письмо официально считается врученным. Если у человека нет личного кабинета или электронная доставка невозможна, почта распечатает документ и отправит его в бумажном виде как обычное заказное письмо.

Для ИП и юрлиц цифровой почтовый ящик будет платным. Размер ежемесячной платы пока не установлен. Для физлиц, органов госвласти, бюджетных учреждений и ЦБ система останется бесплатной. В случае неоплаты доступ к ящику для бизнеса будет заблокирован.

Какие еще права получит «Почта России»?

Теперь продавать почтовые марки, маркированные конверты и открытки разрешено только самой «Почте России» и её официальным дочерним фирмам.

Деньги, которые граждане платят за коммунальные услуги в почтовых отделениях по безналичному расчету, будут напрямую зачисляться на спецсчета «Почты» как платежного агента. Это исключит лишних посредников и скрытые банковские комиссии.

Госоператор сможет нанимать сторонних подрядчиков для технических задач вроде сортировки или логистики. Однако доставку пенсий и пособий запрещено передавать на аутсорс — их обязаны приносить только государственные почтальоны.

Кроме того закон строго ограничивает круг лиц и организаций, имеющих право оставлять корреспонденцию в ящиках многоквартирных домов. В частности, речь идет о листовках частных рекламных фирм. 

Обсуждение мер поддержки велось на уровне Правительства и Совета Федерации и направлено на снижение финансовых трудностей в работе «Почты России».
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Источник:
Forbes
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