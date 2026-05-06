Плата за зарубежный интернет-трафик отменяется?

Введение платы за зарубежный интернет-трафик для российских пользователей мобильной связи бессмысленно, поскольку VPN-сервисы уже давно научились маскировать его под российский. Об этом заявил «Газете.ру» программный инженер и эксперт по информационной безопасности Пётр Осетров.

Ранее Минцифры подтвердило, что разрабатывает механизм дополнительной тарификации международного трафика, который должен затронуть абонентов сотовых сетей. По данным «Би-би-си» и «Ведомостей», обсуждается лимит в 15 гигабайт бесплатного зарубежного трафика в месяц, сверх которого каждый дополнительный гигабайт может стоить около 150 рублей. Изначально планировалось ввести меру с 1 мая 2026 года, однако операторы связи попросили отсрочку, сославшись на техническую неготовность биллинговых систем.По словам Осетрова, подавляющее большинство крупных VPN-сервисов более года назад реализовали схему пропуска трафика через промежуточные узлы, расположенные на территории России. Для мобильного оператора такой трафик выглядит как местный — технически оператор не видит дальнейшие точки маршрутизации. Зарубежный маршрут в этом случае обслуживается промежуточным сервером, который находится вне контроля оператора, обычно в российском дата-центре. Эта технология, как отметил эксперт, появилась не в ответ на планы введения платы, а для обхода существующих DPI-систем, которые ограничивают прямой доступ ко многим зарубежным провайдерам и веб-ресурсам.Специалист подчеркнул, что пользователям VPN-сервисов не придётся ничего делать для обхода новых ограничений — все необходимые механизмы уже встроены в сервисы и работают автоматически. Он задался вопросом о целесообразности введения ограничения, которое с самого начала является «мертворожденным» с точки зрения эффективности для решения поставленной задачи. В Минцифры ранее поясняли, что цель инициативы — снизить использование VPN для доступа к заблокированным ресурсам, не вводя при этом прямой административной ответственности за сам факт использования сервисов обхода. Глава ведомства Максут Шадаев высказывался против штрафов, предлагая вместо этого механизм экономического давления на россиян.Операторы связи указывали на ряд технических и нормативных проблем, включая отсутствие чётких правил: не определено, какой трафик считать международным, и какие меры применять при превышении лимита. Исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков пояснил, что из ответа Минцифры следует фактическое приравнивание международного трафика к VPN-трафику, поскольку технологически их невозможно разделить. Консультант по интернет-безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий говорил, что ни один из существующих методов выявления VPN-трафика не работает на 100% точно. В случае введения платы расходы абонентов на доступ к иностранным ресурсам могут начать исчисляться тысячами и десятками тысяч рублей в месяц, а многим организациям придётся остановить международную деятельность и прекратить взаимодействие с зарубежными партнёрами.