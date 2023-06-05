Платежи картой в рунете лишатся самой раздражающей особенности



Онлайн-оплата картой в России будет проходить по новому механизму. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, инициативу проявила Национальная система платежных карт (НСПК). Компания будет последовательно вводить новый стандарт онлайн-платежей — 3D Secure 2.0. Благодаря ему при совершении платежа больше не понадобится вводить код подтверждения из СМС.



В конце прошлой недели НСПК разослала банкам проект новых тарифов. Согласно ему, аутентификация пользователя с помощью СМС при онлайн-платежах становится платной: 20 копеек за операцию при оплате через браузер и 10 копеек — из мобильного приложения.



Тарифы вводятся не просто так: этим решением НСПК надеется подтолкнуть банки к отказу от аутентификации по СМС. Дело в том, что 3D Secure 2.0 позволяет обходиться без нее: банку достаточно подтвердить, что девайс, с которого производится платеж, является основным для пользователя. Таким образом аутентификация будет производиться не посредством СМС-кода, а через опознание самого устройства. Новые тарифы планируется ввести с октября 2023 года.



Это новшество сделает платежи в интернете гораздо удобнее и быстрее, поскольку исключает дополнительный шаг в процессе оплаты. Получение СМС-кода нередко является проблемой, например, если в помещении не ловит мобильная сеть или же нужная сим-карта установлена в другом телефоне. С внедрением 3D Secure 2.0 оплата будет проходить быстрее и с меньшим количеством действий.