Платежи картой в рунете лишатся самой раздражающей особенности

Олег

Сбер


Онлайн-оплата картой в России будет проходить по новому механизму. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, инициативу проявила Национальная система платежных карт (НСПК). Компания будет последовательно вводить новый стандарт онлайн-платежей — 3D Secure 2.0. Благодаря ему при совершении платежа больше не понадобится вводить код подтверждения из СМС.

В конце прошлой недели НСПК разослала банкам проект новых тарифов. Согласно ему, аутентификация пользователя с помощью СМС при онлайн-платежах становится платной: 20 копеек за операцию при оплате через браузер и 10 копеек — из мобильного приложения.

Тарифы вводятся не просто так: этим решением НСПК надеется подтолкнуть банки к отказу от аутентификации по СМС. Дело в том, что 3D Secure 2.0 позволяет обходиться без нее: банку достаточно подтвердить, что девайс, с которого производится платеж, является основным для пользователя. Таким образом аутентификация будет производиться не посредством СМС-кода, а через опознание самого устройства. Новые тарифы планируется ввести с октября 2023 года. 

Это новшество сделает платежи в интернете гораздо удобнее и быстрее, поскольку исключает дополнительный шаг в процессе оплаты. Получение СМС-кода нередко является проблемой, например, если в помещении не ловит мобильная сеть или же нужная сим-карта установлена в другом телефоне. С внедрением 3D Secure 2.0 оплата будет проходить быстрее и с меньшим количеством действий.  

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

sponame
+262
sponame
А можно пусть все останется как есть.
Сегодня в 19:56
#
YABLOKOFON
+174
YABLOKOFON
На моменте оплаты можно было передумать, а теперь что
Сегодня в 20:13
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+142
lokky YABLOKOFON
...а теперь думайте лучше))
2 часа назад в 21:09
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tellurian
+4961
tellurian
Ура. Очень жду.
2 часа назад в 20:44
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+242
Fantomas99
неоднозначно как-то
35 минут назад
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