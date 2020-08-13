





Facebook активировала свой платежный сервис Facebook Pay для россиян. С его помощью можно пока оплачивать покупки в сервисах компании: Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp.В описании платежного инструмента сообщается, что в нем можно отправлять и получать деньги, оплачивать игры, покупать билеты, делать пожертвования и так далее. Facebook Pay позволяет привязывать банковскую карту или PayPal, а также выбирать валюту.Для пожертвований можно использовать «Звёзды Facebook» — это виртуальная валюта социальной сети. Пока неизвестно, будет ли компания брать комиссию при оплате покупок. Facebook Pay был запущен в ноябре 2019 года в США.