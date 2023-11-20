Платить айфоном в магазинах России стало еще проще

Олег

Apple Pay
Фото: Сбер


Сервис для оплаты покупок с помощью QR-кодов распространился в России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, большинство крупнейших российских банков, в том числе и системно значимые, уже присоединились к сервису «Плати QR» от «Сбера» — например, «Альфа-банк», МКБ6 «МТС Банк», «Росбанк», «Совкомбанк», «Тинькофф», «Уралсиб», «Фора». Те, кто еще не успел подключиться — «Газпромбанк», «Открытие», «Почта Банк», ПСБ и ХКФ-банк — планируют сделать это в ближайшее время.

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С начала 2023 года оборот по таким операциям вырос в четыре раза, а количество самих операций — в шесть раз. Сейчас «Плати QR» примерно в четыре раза меньше, чем СБП, который тоже предоставляет оплату с помощью QR-кодов.

После отключения Visa и MasterCard в России, а также закрытия поддержки карт «МИР» сервисами Apple Pay и Google Pay в стране началось активное развитие альтернативных способов оплаты смартфоном. Поскольку iPhone не позволяет использоваь NFC-чип никаким другим сервисам, оплата с помощью QR-кодов стала единственной альтернативой для пользователей «яблока». 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

tellurian
+4778
tellurian
Ну точно срок действия баллов зависит от времени. Вчера 48хх с лишним, сейчас ниже и сильно. Причём отзывов почти не писал :)))))))))
Не понимаю систему.
Вчера в 19:23
#
+240
idpro tellurian
Неиспользованные бонусные баллы сгорают через 1 год. Поэтому предлагаем вам чаще ими пользоваться. Можно например отключить Кузнецова на сутки — 1000 баллов. С уважением, ваша редакция))))
Вчера в 20:09
#
tellurian
+4778
tellurian idpro
Было 4820, стало 4780. Сгорели 🤣🤣🤣😂😂😂
Вчера в 22:17
#
YABLOKOFON
+325
YABLOKOFON
Пока не сделают кэшбек за такую оплату смысла в этом аналоге нету, выкинув МТС paytag как единственную альтернативу которая решила лишить нормального кэшбека просто купил себе андроид с нфс и таскаю его вместо кошелька.
Вчера в 20:11
#
+29
Accelerator YABLOKOFON
А не проще тогда таскать с собой карту вашего банка? Она сильно меньше телефона и как правило банк начисляет какие нибудь баллы за покупку по ней.
Вчера в 20:23
#
+240
idpro Accelerator
А если карт например 5?
Лично я решил эту проблему для себя стикером основного банка и МТС Paytag для остальных — но там без кешбека обхожусь
Вчера в 21:19
#
tellurian
+4778
tellurian Accelerator
Карты и ношу. Так как есть кешбек.
Онлайн проще платить. Выбор есть
Вчера в 22:14
#
YABLOKOFON
+325
YABLOKOFON Accelerator
Не проще ибо карт несколько бонусом приобрёл возможность пополнять тройку на ходу
40 минут назад
#
YABLOKOFON
+325
YABLOKOFON Accelerator
Балы ни какие не начисляет дополнительно все тоже самое что и с оплатой по нфс мирпей, реалии 10 не огромный телефон кошелёк толще гораздо но в отличии от кошелька имеет дополнительный функционал. Сделал его рабочим телефоном/кошельком и не парюсь, в случае чего и выручить сможет. Было однажды мой айфон случайно унесли на др он ещё и сел до кучи хоть без связи не остался да и без денег тоже
27 минут назад
#
+4334
Gabriel
Проще оплачивать бесконтактно , но это нужно менять смартфон на другой.
Вчера в 20:50
#
+1042
Grealex
Сегодня узнал, что у Альфа оплата по QR за покупку не считается. Это в условиях к договору и они об этом говорят шепотом.
Вчера в 20:51
#
YABLOKOFON
+325
YABLOKOFON Grealex
Это нигде же покупку не считается, это перевод по сбп
37 минут назад
#
карим
+41
карим
Карту под чехол айфона, в нижнюю часть. Все работает. 99% считываемость
Вчера в 21:15
#
Misha Gynin
–37
Misha Gynin карим
Человек со сканером рядом с вами говорит вам спасибо 😉
2 часа назад в 01:00
#
Misha Gynin
–37
Misha Gynin
Вообще-то даже в СПБ на iPhone есть кнопка оплатить NFC, не говоря уже о специальных приложениях типа NFC tools, которые дают возможность не только читать NFC метки но и записывать в них нужную информацию...
Сегодня в 00:59
#
YABLOKOFON
+325
YABLOKOFON Misha Gynin
Нет там полноценный оплаты nfc, это костыли
38 минут назад
#
Misha Gynin
–37
Misha Gynin YABLOKOFON
Оплаты нет согласен, я по поводу заявления что Apple не разрешает использовать чип NFC другим приложениям ...
22 минуты назад
#