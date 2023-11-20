Платить айфоном в магазинах России стало еще проще



Фото: Сбер





Сервис для оплаты покупок с помощью QR-кодов распространился в России. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, большинство крупнейших российских банков, в том числе и системно значимые, уже присоединились к сервису «Плати QR» от «Сбера» — например, «Альфа-банк», МКБ6 «МТС Банк», «Росбанк», «Совкомбанк», «Тинькофф», «Уралсиб», «Фора». Те, кто еще не успел подключиться — «Газпромбанк», «Открытие», «Почта Банк», ПСБ и ХКФ-банк — планируют сделать это в ближайшее время.







С начала 2023 года оборот по таким операциям вырос в четыре раза, а количество самих операций — в шесть раз. Сейчас «Плати QR» примерно в четыре раза меньше, чем СБП, который тоже предоставляет оплату с помощью QR-кодов.



После отключения Visa и MasterCard в России, а также закрытия поддержки карт «МИР» сервисами Apple Pay и Google Pay в стране началось активное развитие альтернативных способов оплаты смартфоном. Поскольку iPhone не позволяет использоваь NFC-чип никаким другим сервисам, оплата с помощью QR-кодов стала единственной альтернативой для пользователей «яблока».