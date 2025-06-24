Платить через СБП по QR-коду стало опасно: Трижды подумайте перед платежом

Фото: UnsplashСогласно источнику, разводилы начали встраивать оплату через СБП на свои фейковые веб-страницы. Обычно жертва попадает на такой сайт из-за обещания выигрыша за очередную покупку, подписку или просто ни за что. Человек переходит на страницу с «радостной новостью» и видит, что нужно уплатить налог с «выигрыша» согласно законодательству.
Мошенники нашли новый способ пустить пыль в глаза и вытащить деньги из россиян. Об этом пишут «РИА Новости»
Мошенники нашли новый способ пустить пыль в глаза и вытащить деньги из россиян. Об этом пишут «РИА Новости»
Раньше для приема таких платежей использовались созданные мошенниками сервисы «Наш платеж» и «Росплатеж». Однако теперь их заблокировали, и разводилы начали внедрять оплату по СБП с помощью QR-кода: человек сканирует код и оплачивает фейковый «налог» в надежде получить неизвестный выигрыш.
Прежде чем оплачивать что-либо по QR-коду или даже сканировать его, несколько раз перепроверьте, действительно ли сумма и назначение платежа совпадают с необходимыми. Также всегда анализируйте, стоит ли вообще за это платить.