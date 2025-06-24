Платить через СБП по QR-коду стало опасно: Трижды подумайте перед платежом

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Мошенники нашли новый способ пустить пыль в глаза и вытащить деньги из россиян. Об этом пишут «РИА Новости»

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Согласно источнику, разводилы начали встраивать оплату через СБП на свои фейковые веб-страницы. Обычно жертва попадает на такой сайт из-за обещания выигрыша за очередную покупку, подписку или просто ни за что. Человек переходит на страницу с «радостной новостью» и видит, что нужно уплатить налог с «выигрыша» согласно законодательству.

Раньше для приема таких платежей использовались созданные мошенниками сервисы «Наш платеж» и «Росплатеж». Однако теперь их заблокировали, и разводилы начали внедрять оплату по СБП с помощью QR-кода: человек сканирует код и оплачивает фейковый «налог» в надежде получить неизвестный выигрыш.

Прежде чем оплачивать что-либо по QR-коду или даже сканировать его, несколько раз перепроверьте, действительно ли сумма и назначение платежа совпадают с необходимыми. Также всегда анализируйте, стоит ли вообще за это платить. 

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Источник:
РИА Новости
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Комментарии

kardigan
+4024
kardigan
Нужно быть умеренным со своей жадностью. Копеешные скидки и т. П хрень обычно не сколько эконимит средства, сколько заставляет увидев скидочку купить даже то, что тебе на х.. не нужно. ) ну это конечно немного не в тему😉
час назад в 14:03
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+23
AID_001640.7a8b4e2bc4f54ab592055099a1d384ef.1749
Есть хуже вариант. Оплатил заказ по СБЕРпэй (никаких данных карты не вводил) и теперь снимают автоплатеж. В приложении банка нет в списке на подписку. Только карту блокировать.
час назад в 14:20
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